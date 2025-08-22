शहरी क्षेत्र की सरकारी स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद लम्बे समय से खाली, पढ़ाई का बंटाधार

नागौर. प्रदेश में शहरी क्षेत्र की सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद भरने के लिए न तो कांग्रेस की सरकार ने विचार किया और न ही अब भजनलाल सरकार कर रही है। हालात यह है कि वर्ष 2018 के बाद यानी पिछले सात साल में न तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति की गई और न ही ट्रांसफर करके पद भरे गए। ऐसे में संस्था प्रधानों के लिए शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रखना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। शहरी क्षेत्र की सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाना तो दूर, जो है उसे बनाए रखना भी मुश्किल हो रहा है। नागौर शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लौहारपुरा में 13 में से 10 पद खाली हैं, ऐसे में इस साल नवीं व दसवीं की 30 में से 20 छात्राओं ने टीसी मांग ली है, मात्र 10 छात्राएं बची हैं। नागौर शहर के हनुमान बाग के राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या 9 में पिछले 6 वर्ष से एक भी शिक्षक नहीं है। यहां 50 बच्चों का नामांकन है और अधिकारी हर बार प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक लगाकर पढ़ाई करवा रहे हैं। यही हाल शहर की अन्य स्कूलों के साथ प्रदेशभर में है।