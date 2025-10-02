नागौर में बढ़ रही है नशाखोरी की समस्या, 25 से 40 वर्ष की आयु वाले ज्यादा

नागौर. नागौर जिले में नशाखोरी की बढ़ती समस्या चिंता का विषय बनती जा रही है। बड़ी चिंता इसलिए भी है कि नशे की जद में आने वाले ज्यादातर युवा हैं। जिस युवा पीढ़ी को भारत में कार्य शक्ति की धुरी माना जाता है, वो युवा नशे के जाल में जकडकऱ न केवल खुद अपंग हो रहे हैं, बल्कि दूसरों पर बोझ बन रहे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि नशा छोडऩे के लिए जिन मरीजों को लाया जा रहा है, उनमें अधिकतर की उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच है। यइ युवा पीढ़ी को बचाने के लिए जिला मुख्यालय पर नशा मुक्ति केन्द्र की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है, ताकि प्रभावित लोगों को उचित इलाज और सहायता मिल सके। हालांकि जिला मुख्यालय के जेएलएन अस्पताल में डॉक्टर मरीजों को परामर्श व उपचार उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार के स्तर पर नशा मुक्ति केन्द्र नहीं खोला जाएगा, तब तक न तो मरीजों को राहत मिलेगी और न ही पुलिस एवं परिजनों की समस्या खत्म होगी।