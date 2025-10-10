मौसम की करवट, हवा में घुलने लगी सर्दी की खुशबू

मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। सुबह और देर शाम के समय हवा में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है, वहीं दोपहर में अभी भी गर्मी अपना असर दिखा रही है। दिन और रात के तापमान में बढ़ते अंतर ने मौसम में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। नागौर के ग्रामीण इलाकों में लोग अब हल्के ऊनी कपड़े निकालने लगे है। जबकि खेतों में काम करने वाले किसान दिन के समय धूप से बचाव के लिए सिर पर कपड़ा रख रहे हैं।