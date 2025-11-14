सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं और मेहनत का कोई विकल्प नहीं

कार्यशाला के मुख्य अतिथि जेएलएन अस्पताल के पीएमओ डॉ. आरके अग्रवाल ने बचपन की यादें ताजा करते हुए कहा कि जब वे छोटे थे, तब सुबह की शुरुआत ही अखबार से होती थी। उस समय पत्रिका सहित दो-तीन अखबार निकलते थे, इसलिए बचपन से ही पत्रिका उनका पसंदीदा अखबार रहा है। पीएमओ ने कहा कि श्रद्धेय कुलिशजी कहा करते थे कि अपने विचारों से दूसरों को तब तक सहमत नहीं कर सकते हैं, जब तक कि खुद में उन विचारों को नहीं उतार लेते। उनकी दी हुई सीख को अपना ही वे आगे बढ़े हैं। डॉ. अग्रवाल ने विद्यार्थियों से कहा कि हर व्यक्ति के केरियर में कोई न कोई मंजिल है, लेकिन कौनसी मंजिल की तरफ जाना है, यह हमें तय करना होगा। उन्होंने हमें लीक से हटकर हमें अपनी मंजिल खुद करनी है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप प्राचार्य खेमाराम ने नर्सिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। प्राचार्य रामलाल सुथार ने अतिथियों का आभार जताते हुए पत्रिका के सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों की सराहना की। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए हर समय उपलब्ध रहने का भरोसा दिलाया। कार्यशाला का संचालन करते हुए विनोद व्यास ने भी विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी।