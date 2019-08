nagaur news in hindi : खींवसर. खींवसर उपखण्ड मुख्यालय स्थित बख्तासागर तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। Three children died due to drowning in the pond घटना के दौरान बच्चों के परिजन पास ही स्थित खेत में निराई-गुड़ाई कर रहे थे। बच्चों को प्यास लगने पर वे पानी पीने बख्तासागर तालाब पर पहुंच गए। इस दौरान एक बच्चा पानी पीते समय पैर फिसलने से डूब गया। उसे बचाने के लिए दो बच्चे नजदीक पहुंचे तो वे भी डूब गए। काफी देर नहीं बच्चों के नहीं लौटने पर परिजनों एवं आसपास के राहगीरों को जानकारी मिली तो वे भागकर तालाब पर पहुंचे। करीब एक घण्टे मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया। बाद में उन्हें खींवसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाने पर चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

पुलिस के अनुसार गुरुवार शाम को बख्तासागर तालाब के समीप एक खेत में इमामबक्ष का परिवार कृषि कार्य कर रहा था। इस दौरान प्यास लगने पर खींवसर निवासी जावेद पुत्र सराजुद्दीन (16), आमीन पुत्र जाहिर अब्बास (16) मुसलमान व सावन पुत्र सुनील हरिजन (15) बख्तासागर तालाब पहुंचे। वहां जावेद तालाब किनारे बर्तन में पानी भर रहा था। इस दौरान पैर फिसलने से वह तालाब के अंदर चला गया। जावेद को तालाब में डूबते देख सावन व आमीन उसे बचाने के लिए तालाब में उतरे, लेकिन वे भी पानी में डूब गए। तीनों के वापस नहीं आने पर परिवार व राह चलते लोग तालाब पहुंचे। इस दौरान तालाब पर भारी भीड़ उमड़ गई। बच्चों के तालाब में डूबने की जानकारी मिलने पर गोताखोर तालाब में उतरे और एक घण्टे की मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया। ग्रामीण एम्बुलेंस 108 से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर आए। वहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था। खींवसर के इमाम बक्ष पुत्र वली मोहम्मद मुसलमान ने खींवसर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है।

प्रयास नहीं आए काम

ग्रामीणों ने तीनों को शीघ्र ही तालाब से बाहर निकालकर उल्टा लिटाकर पानी निकाला तथा पम्पिंग की, लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद तीनों ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने पर नागौर पुलिस उपाधीक्षक सुभाषचन्द्र, तहसीलदार हनुमानराम चौधरी, पूर्व उप प्रधान जुगलकिशोर शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी हरभजनसिंह, भाजपा पशुपालन प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नरेश भाटी, पंचायत समिति सदस्य श्रीकृष्ण उपाध्याय, भारत परिषद के अब्दुल गफ्फार कुरैशी, कांग्रेस जिला सचिव भगवत देवड़ा, कांग्रेसी नेता सीताराम प्रजापत, जोराराम हरिजन, हरेन्द्र भाटी, रामकुमार सोलंकी भी मौके पर पहुंचे। खींवसर अस्पताल में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ गई।