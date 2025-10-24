Patrika LogoSwitch to English

नागौर

तीन वाहन आपस में टकराए, तीन लोग घायल

पांचौड़ी. नागौर-फलोदी मार्ग स्थित गुढा भगवानदास गांव के निकट एक साथ तीन वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में खाटूश्यामजी दर्शन करने जा रहे गुजरात निवासी तीन जनें घायल हो गए। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

नागौर

image

Ravindra Mishra

Oct 24, 2025

nagaur nagaurnews

खींवसर. क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाती क्रेन मशीन।

-क्षतिग्रस्त गाड़ी से अवैध शराब बरामद

-घायल रामदेवरा दर्शन कर लौट रहे थे

-पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार

पांचौड़ी. नागौर-फलोदी मार्ग स्थित गुढा भगवानदास गांव के निकट एक साथ तीन वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में खाटूश्यामजी दर्शन करने जा रहे गुजरात निवासी तीन जनें घायल हो गए। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
जानकारी मिलने पर पांचौड़ी पुलिस मौके पर पहुंची तथा क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया । एक वाहन में शराब बरामद हुई है।

पांचौड़ी थानाधिकारी श्यामसुन्दर ने बताया कि घटना शुक्रवार सुबह 6 बजे हुई। गुजरात के रतनपुर निवासी संजयसिंह ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसके परिवार के लोग कार में गुजरात से रामदेवरा दर्शन करके शुक्रवार सुबह खाटूश्यामजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। गुढा भगवादनास के पास सामने से आ रही गाड़ी के चालक ने गाड़ी को तेज गति व लापरवाहीसे चलाकर उनकी गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी। चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। इस दौरान उनकी गाड़ी में सवार लोगों के गम्भीर चोटें आई। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार शैलेश, सुरेश व रश्मीका घायल हो गए। जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
लॉडिंग वाहन से शराब बरामद
दुर्घटना में नागौर की तरफ से आ रहे लॉडिंग वाहन से पुलिस ने शराब बरामद की है। वाहन चालक वाहन छोडकऱ मौके से भाग गया। उसमें बैठे युवक रसूल पुत्र बरकत खां को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने गाड़ी से अवैध शराब के 40 पव्वे बरामद किए । वहीं एक अन्य कार के भी टक्कर लगी है लेकिन उसके चालक ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया है।

Published on:

24 Oct 2025 11:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / तीन वाहन आपस में टकराए, तीन लोग घायल

