तीन वाहन आपस में टकराए, तीन लोग घायल

पांचौड़ी थानाधिकारी श्यामसुन्दर ने बताया कि घटना शुक्रवार सुबह 6 बजे हुई। गुजरात के रतनपुर निवासी संजयसिंह ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसके परिवार के लोग कार में गुजरात से रामदेवरा दर्शन करके शुक्रवार सुबह खाटूश्यामजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। गुढा भगवादनास के पास सामने से आ रही गाड़ी के चालक ने गाड़ी को तेज गति व लापरवाहीसे चलाकर उनकी गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी। चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। इस दौरान उनकी गाड़ी में सवार लोगों के गम्भीर चोटें आई। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार शैलेश, सुरेश व रश्मीका घायल हो गए। जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

लॉडिंग वाहन से शराब बरामद

दुर्घटना में नागौर की तरफ से आ रहे लॉडिंग वाहन से पुलिस ने शराब बरामद की है। वाहन चालक वाहन छोडकऱ मौके से भाग गया। उसमें बैठे युवक रसूल पुत्र बरकत खां को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने गाड़ी से अवैध शराब के 40 पव्वे बरामद किए । वहीं एक अन्य कार के भी टक्कर लगी है लेकिन उसके चालक ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया है।