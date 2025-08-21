मानासर ओवरब्रिज पर 23 अगस्त से आवाजाही बंद

मरम्मत के दौरान ओवरब्रिज से यातायात पूर्ण रूप से रोका जाएगा। जोधपुर से आने वाले भारी वाहन रिंग रोड से बीकानेर की ओर डायवर्ट होंगे। अजमेर-पुष्कर व डीडवाना जाने वाले वाहन अठियासन की ओर रूट बदलेंगे। हल्के वाहन जोधपुर बाइपास से होकर बीकानेर व अजमेर दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। शहर से बाहर जाने वाले छोटे वाहन बासनी ओवरब्रिज व मूंडवा तिराहा होकर निकलेंगे। बीकानेर से आने वाले वाहन गुड़ला चौराहा, अमरपुरा रिंग रोड होते हुए शहर से बाहर निकलेंगे। जयपुर, डीडवाना, लाडनूं व सुजानगढ़ से आने वाले भारी वाहन अमरपुरा बायपास और अठियासन होकर शहर से बाइपास होकर निकल सकेंगे।