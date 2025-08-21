मानासर ओवरब्रिज पर 23 अगस्त से आवाजाही बंद

स्लैब मरम्मत कार्य के कारण यातायात रहेगा डायवर्ट
45 दिन का डायवर्जन : यातायात व्यवस्था के लिए वैकल्पिक मार्ग
नागौर. शहर के सबसे व्यस्त मानासर रेलवे ओवरब्रिज पर स्लैब मरम्मत कार्य आगामी दो से तीन दिन में प्रारंभ हो जाएगा। इसके चलते ओवरब्रिज से गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों के लिए यातायात पूरी तरह से डायवर्ट किया जाएगा। जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में यातायात सुचारू रखने और वाहन चालकों को असुविधा से बचाने के लिए वैकल्पिक मार्गों को लेकर तैयारी की गई है। मरम्मत कार्य के चलते शनिवार से आगामी आदेश (45 दिन) तक मार्ग डायवर्ट रहेगा।
मौके का निरीक्षण और यातायात प्लान
एडीएम चंपालाल जीनगर, पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता बस्तीराम डिडेल, एसडीएम गोविंद सिंह भींचर, यातायात डीएसपी उम्मेद सिंह व एनएच अभियंता दीपक परिहार सहित अधिकारियों की टीम ने ओवरब्रिज, जोधपुर बाइपास, बासनी ओवरब्रिज, मूंडवा तिराहा, अठियासन व अमरपुरा क्षेत्रों का दौरा कर डायवर्जन प्लान को अंतिम रूप दिया। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी।
यातायात इस तरह रहेगा डायवर्ट
मरम्मत के दौरान ओवरब्रिज से यातायात पूर्ण रूप से रोका जाएगा। जोधपुर से आने वाले भारी वाहन रिंग रोड से बीकानेर की ओर डायवर्ट होंगे। अजमेर-पुष्कर व डीडवाना जाने वाले वाहन अठियासन की ओर रूट बदलेंगे। हल्के वाहन जोधपुर बाइपास से होकर बीकानेर व अजमेर दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। शहर से बाहर जाने वाले छोटे वाहन बासनी ओवरब्रिज व मूंडवा तिराहा होकर निकलेंगे। बीकानेर से आने वाले वाहन गुड़ला चौराहा, अमरपुरा रिंग रोड होते हुए शहर से बाहर निकलेंगे। जयपुर, डीडवाना, लाडनूं व सुजानगढ़ से आने वाले भारी वाहन अमरपुरा बायपास और अठियासन होकर शहर से बाइपास होकर निकल सकेंगे।
सुरक्षा व संकेतकों के निर्देश
जिला प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी, नगरपरिषद और पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी डायवर्जन पॉइंट्स पर संकेतक बोर्ड, बैरिकेड्स और यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। सुविधा के लिए रोडवेज व निजी बसों को छोटे वाहनों की तरह बासनी ओवरब्रिज से निकालने की अनुमति दी गई है। इस के अंतर्गत ओवरब्रिज से कॉलेज रोड और तहसील कार्यालय की ओर चढऩे वाले मार्ग भी पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। केवल सर्विस रोड से ही छोटे वाहन निकल सकेंगे। मरम्मत कार्य की अवधि करीब 45 दिन निर्धारित की गई है।
जनता से सहयोग की अपील
अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि मरम्मत कार्य के दौरान असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। यातायात नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें।
यह रहेंगे प्रमुख डायवर्जन पॉइंट
जोधपुर रोड : महादेव होटल के सामने
अजमेर रोड : अठियासन ओवरब्रिज के पास
सुजानगढ़ रोड : गुड़ला चौराहा
बीकानेर रोड : डीडवाना बाइपास, बासनी चौराहा
शहर क्षेत्र : बासनी ओवरब्रिज, मूंडवा तिराहा