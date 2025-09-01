तेजाजी मेले में डायवर्ट रहेगा यातायात, स्टंटबाजी करने पर आरसी व लाइसेंस निरस्त होंगे

नागौर. लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में तेजाजी दशमी पर (2 सितम्बर) आयोजित होने वाले मेले को लेकर सदर थाना पुलिस ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश पर सदर थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर खींवसर जीएसएस से नागौर बायपास रोड तक मेले में आने वाले वाहनों के आने वाले सभी बड़े वाहनों के लिए मेले के दौरान यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। इसके साथ पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि वे मेले के दौरान दुपहिया वाहन मोटर साइकिल, चौपहिया वाहन बोलेरो जीप, कैम्पर वगैरा को लापरवाहीपूर्वक मानव जीवन को संकट में डालकर तेज गति से नहीं चलाएं। साथ ही यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। मानव जीवन को संकट में डालने एवं तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाकर स्टंट करने पर पुलिस की ओर से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।