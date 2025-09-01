Patrika LogoSwitch to English

नागौर

तेजाजी मेले में डायवर्ट रहेगा यातायात, स्टंटबाजी करने पर आरसी व लाइसेंस निरस्त होंगे

वीर तेजाजी खरनाल मेला के लिए पुलिस ने किए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, खरनाल मेले के दौरान 2 सितम्बर को यातायात रहेगा डायवर्ट

नागौर

Shyam Lal Choudhary

Sep 01, 2025

खरनाल मेला
खरनाल मेला

नागौर. लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में तेजाजी दशमी पर (2 सितम्बर) आयोजित होने वाले मेले को लेकर सदर थाना पुलिस ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश पर सदर थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर खींवसर जीएसएस से नागौर बायपास रोड तक मेले में आने वाले वाहनों के आने वाले सभी बड़े वाहनों के लिए मेले के दौरान यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। इसके साथ पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि वे मेले के दौरान दुपहिया वाहन मोटर साइकिल, चौपहिया वाहन बोलेरो जीप, कैम्पर वगैरा को लापरवाहीपूर्वक मानव जीवन को संकट में डालकर तेज गति से नहीं चलाएं। साथ ही यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। मानव जीवन को संकट में डालने एवं तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाकर स्टंट करने पर पुलिस की ओर से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार रहेगा यातायात डायवर्जन

पुलिस के अनुसार 2 सितम्बर को खरनाल मेले के दौरान नागौर-जोधपुर रोड पर यातायात डायवर्जन तथा पार्किंग व्यवस्था इस प्रकार रहेगी-

- जोधपुर की ओर से आने वाले समस्त बडे वाहन खींवसर जीएसएस से बेराथल कल्लां, भेड़, बसवाणी, खोजा पेट्रोल पम्प, रायधनु, गुढ़ा भगवान दास, सिंगड से होते हुए गोगेलाव होकर व इ्सी प्रकार बीकानेर से जोधपुर की तरफ जाने वाले समस्त बडे वाहन इसी मार्ग से अपने गन्तव्य स्थानों पर आ-जा सकेंगे।

- जोधपुर की ओर से आने वाले समस्त छोटे वाहनों के लिए भाकरोद से सिणोद, बसवाणी, बरणगांव, गोवा खुर्द होते हुए रिंग रोड पुलिया से होकर व इसी प्रकार बीकानेर से जोधपुर की तरफ जाने वाले समस्त छोटे वाहन इसी मार्ग से अपने गन्तव्य स्थानों की ओर आ-जा सकेंगे।

- अजमेर, डीडवाना, लाडनूं रोड की ओर से आने वाले व जोधपुर की तरफ जाने समस्त छोटे-बड़े वाहन बायपास होते हुए अमरपुरा, थाम्बोलाई नाडी, गुड़ला तिराया, बाबा रामदेव होटल बीकानेर रोड होते हुए अपने गन्तव्य स्थानों पर आ-जा सकेंगे।

इस प्रकार रहेगी पार्किंग व्यवस्था

मेले में नागौर की तरफ से खरनाल आने वाले वाहनों के लिए ग्राम खरनाल में शुभ लक्ष्मी खल मील के पास पार्किंग व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार जोधपुर की ओर से मेले में आने वाले वाहनों के लिए होटल लखन के पास पार्किंग व्यवस्था की गई है। ग्राम मुंदियाड़ की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए ग्राम खरनाल से मुंदियाड़ जाने वाले मार्ग पर अंगोर में पार्किंग व्यवस्था की गई है। पुलिस ने मेले आने वाले चालकों से आग्रह किया है कि वे उपरोक्त स्थानों के अलावा अपने वाहनों को अन्य स्थान पर पार्क नहीं करें।

स्टंटबाजी करने पर ऑलनाइल चालान कटेंगे

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मेले में आने वाले वाहन चालक रोड पर स्टंटबाजी नहीं करें। स्टंटबाजी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइकिल दौड़ के बीच में बाधा उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्व व उपद्रवी जो खुले हुड की जीप व गाडिय़ां, ट्रैक्टर तथा किसी भी वाहन को स्टंटबाजी कर दौड़ाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्टंटबाजी करने वाले व यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहनों की आर.सी. व वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करवाया जाएगा। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के पुलिस इन्टेंरसेप्टर वाहन व यातायातकर्मियों की ओर से ऑनलाइन चालान बनाए जाएंगे।

सीसी टीवी कैमरों से होगी निगरानी

मेले के दौरान असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए मेले में पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे मेले की शांति व्यवस्था बनी रहे तथा श्रद्धालु बिना किसी विघ्न के सहजकता पूर्वक दर्शन कर सकें। खरनाल गांव में श्रद्धालुओं, पद यात्रियों व दर्शनार्थियों से भी अपील की गई है कि वे अपने-अपने वाहनों को नियत स्थान पर व्यवस्थित पार्किंग में ही खड़ा करें, जिससे आमजन को समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

Published on:

01 Sept 2025 11:12 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / तेजाजी मेले में डायवर्ट रहेगा यातायात, स्टंटबाजी करने पर आरसी व लाइसेंस निरस्त होंगे

