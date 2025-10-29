किन्नर समाज का ‘अनूठा मायरा’: महासम्मेलन में दी एकता की मिसाल, भात-भराई में दिल-खोलकर करते हैं सहयोग

सम्मेलन के दौरान जब किसी आयोजक या समाज के सदस्य को आर्थिक मदद की जरूरत होती है तो किन्नर अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार मायरे में सहयोग करते हैं। यह न कोई औपचारिक रस्म होती है, न दिखावे की बात, केवल दिल से निभाया जाने वाला रिश्ता होता है। जिसमें किन्नर अपने साथी, गुरु या चेला के आयोजन में मायरा भरकर आर्थिक सहारा देते हैं जिससे किसी पर कार्यक्रम का खर्च नहीं पड़े। देशभर में आयोजित होने वाले सम्मेलनों में किन्नर एक-दूसरे का दिल खोलकर सहयोग करते हैं।