नागौर में बेमौसम बारिश से खेतों में खरीफ की फसलें तबाह, कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा – बीमा है तो ​शिकायत दर्ज कराएं  

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हरीश मेहरा ने बताया कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत फसल बीमा करवाया है (गैर ऋणी/ऋणी कृषक), वे किसान बारिश / आपदा से हुए नुकसान की ​शिकायत फसल कटाई के 14 दिवस तक खेत में पड़ी फसल खराब होने की दशा में टोल फ्री नंबर 14447 या क्रॉप इंस्योरेंस ऐप या PMFBY वॉट्सएप चेटबोट (7065514447) पर शिकायत 72 घंटे के अंदर दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि कंपनी की ओर से उनके खराब फसल का निर्धारित समय में सर्वे करवाया जा सके, जिससे किसान को उचित क्लेम मिल सकेगा। मेहरा ने बताया कि ऐसे किसान जिन्होंने बैंक से केसीसी उठा रखी है और off out फॉर्म (बीमा पॉलिसी नहीं करवाने के लिए आवेदन फॉर्म) नहीं भरा था, ऐसे किसानों का फसल का बीमा स्वतः बैंक की ओर से कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में ऋणी किसान अपने खसरे की गिरदावरी, आपके द्वारा किस खसरे में कौनसी फसल की बुआई की गई है और बैंक में आपकी किस फसल का बीमा प्रीमियम कटा है, आदि जानकारी प्राप्त कर फसल खराबे की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।