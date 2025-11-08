वायरल और चिकनगुनिया का कहर: अस्पताल की ओपीडी में कतारें, मरीज बेहाल

नागौर. मौसम परिवर्तन के साथ बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। शहर में ज्यादातर लोग सर्दी, जुकाम एवं वायरल बुखार से पीडि़त हैं। इनमें चिकनगुनिया रोग से लोग ज्यादा पीडित हैं। जेएलएन चिकित्सालय के साथ ही एमसीएच विंग के आउटडोर एवं इनडोर में मरीजों की भीड लगी रहती है। अचानक मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने से अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं। एक बेड पर 2-3 मरीजों को लिटा कर उपचार किया जा रहा है।