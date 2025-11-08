Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

वायरल और चिकनगुनिया का कहर: अस्पताल की ओपीडी में कतारें, मरीज बेहाल

नागौर. मौसम परिवर्तन के साथ बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। शहर में ज्यादातर लोग सर्दी, जुकाम एवं वायरल बुखार से पीडि़त हैं। इनमें चिकनगुनिया रोग से लोग ज्यादा पीडित हैं। जेएलएन चिकित्सालय के साथ ही एमसीएच विंग के आउटडोर एवं इनडोर में मरीजों की भीड लगी रहती है।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Ravindra Mishra

Nov 08, 2025

nagaaur nagaur news

नागौर. बीकानेर रोड स्थित जेएलएन चिकित्सालय में मरीजों की भीड़।

-एमसीएच विंग में एक बेड पर दो- तीन मरीज, वार्डों तिमारदारों की भीड

-भर्ती मरीजों में 60 प्रतिशत मौसमी बीमारी से ग्रस्त

- डेंगू-मलेरिया के संदिग्ध मामलों ने बढ़ाई चिंता

नागौर. मौसम परिवर्तन के साथ बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। शहर में ज्यादातर लोग सर्दी, जुकाम एवं वायरल बुखार से पीडि़त हैं। इनमें चिकनगुनिया रोग से लोग ज्यादा पीडित हैं। जेएलएन चिकित्सालय के साथ ही एमसीएच विंग के आउटडोर एवं इनडोर में मरीजों की भीड लगी रहती है। अचानक मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने से अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं। एक बेड पर 2-3 मरीजों को लिटा कर उपचार किया जा रहा है।

नींद में सो रहा चिकित्सा विभाग

चिकित्सा विभाग और अस्पताल प्रशासन की पूर्व तैयारी नहीं होने से स्थिति यह है कि मरीज गलियारों में स्ट्रेचर और फर्श लेटे दिखाई देते हैं। ओपीडी के बाहर अस्पताल समय में लोग चिकित्सक कक्ष के आगे नंबर का इंतजार करते रहते हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोज़ाना 1500 से 2000 मरीज पहुंच रहे हैं। लेकिन इन्हें संभालने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव नजर आया।

आंखन देखी

पुराना अस्पताल स्थित मदर एण्ड चाइल्ड विंग के वार्ड में शुक्रवार को एक बेड पर कही दो तो कहीं तीन बच्चे उपचार के लिए भर्ती किए हुए थे। ज्यादातर बेड पर एक से ज्यादा मरीज भर्ती रहने से वार्ड में तीमारदारों की भीड़ लगी रही।

इस पर भी देना चाहिए ध्यान

मरीजों ने बताया कि जांच में काफी समय लग रहा है और , रिपोर्ट अगले दिन मिलती है। तब तक बुखार और बढ़ जाता है। शहरवासियों ने बताया हर साल अक्टूबर-नवंबर महिने में यही हालात रहते है, लेकिन र चिकित्सा विभाग कोई ठोस उपाय नहीं करता है। केवल बैठकों तक सीमित रहता है। इस बार बारिश के बाद मच्छर पनपने के कारण स्थिति ज्यादा खराब है।

इनका कहना है...

अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सभी का प्रोपर उपचार किया जा रहा है। मदर एण्ड चाइल्ड विंग में अतिरिक्त बेड़ की व्यवस्थाएं करा रहे हैं। संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन रोगियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। व्यवस्था करवा रहे हैं।

डॉ. आर. के. अग्रवाल, पीएमओ, जेएलएन चिकित्सालय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 04:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / वायरल और चिकनगुनिया का कहर: अस्पताल की ओपीडी में कतारें, मरीज बेहाल

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेड़ता से जीरा सीधे निर्यात, मिडिल चेन खत्म होगी

nagaur nagaur news
नागौर

होटलों और ढाबों की आड़ में देह व्यापार, 5 महिलाएं, 4 पुरुष गिरफ्तार

nagaur nagaur news
नागौर

सुविधाओं ने खोई चमक: उखड़ गई कुर्सियां, निकाल ले गए पंखे, निराश्रित पशुओं का डेरा

nagaur nagaur news
नागौर

नागौर जिले में सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी, 5 साल में हादसों का ग्राफ 30 फीसदी बढ़ा

Accident
नागौर

विदेशी युवतियों की फोटो दिखाकर तय करते थे रेट, राजस्थान में यहां चल रहा था देह व्यापार, 5 महिलाओं के साथ इस हाल में मिले 4 पुरुष

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.