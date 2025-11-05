Nagaur: बिना दुल्हन के लौटाई बारात तो शेरवानी में थाने पहुंचा दूल्हा, इस बात पर शुरू हुई थी लड़ाई

कोतवाली थाने पहुंचा दूल्हा और उसके परिजन की फोटो: पत्रिका
Rajasthan News: नागौर शहर में सोमवार शाम को एक विवाह समारोह में दूल्हा और दुल्हन पक्ष में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में मारपीट होने पर बारात को बैरंग लौट गई।
घटना को लेकर दुल्हन पक्ष ने महिला थाने में दहेज की मांग सहित अन्य आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है वहीं दूल्हा पक्ष ने दुल्हन के परिवारों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में परिवाद दिया है जिले जांच में रखा गया है।
पुलिस के अनुसार हनुमानबाग निवासी राजाराम सोनी के घर सोमवार को जयपुर से बारात आई थी। दूल्हे चेतन के साथ राजाराम की बेटी प्रीति की शादी होनी थी। बीकानेर बायपास रोड स्थित एक मेरिज गार्डन में शादी समारोह रखा गया था लेकिन वह जगह बारातियों को पसंद नहीं आने पर बारातियों को डीडवाना रोड स्थित एक होटल में ठहराया गया। यहां भी खाने और पानी की बात को लेकर विवाद हो गया।
बात बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। विवाद के चलते शादी की रस्में नहीं हो सकी। मंगलवार सुबह दोनों पक्ष कोतवाली थाने पहुंचे। यहां से उन्हें महिला थाने भेज दिया।
महिला थाने में राजाराम पुत्री प्रीति सोनी ने दूल्हे के परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट देकर दहेज की मांग सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया। वहीं दूल्हा पक्ष की ओर से भी दुल्हन पक्ष के खिलाफ मारपीट करने और बारात बुलाकर बैरंग लौटाने की रिपोर्ट दी है। महिला थानाधिकारी खेताराम ने बताया कि एक पक्ष का कहना है कि शादी हो गई जबकि दूसरे का कहना है कि शादी नहीं हुई । इस संबंध में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
