Nagaur: बिना दुल्हन के लौटाई बारात तो शेरवानी में थाने पहुंचा दूल्हा, इस बात पर शुरू हुई थी लड़ाई

महिला थाने में राजाराम पुत्री प्रीति सोनी ने दूल्हे के परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट देकर दहेज की मांग सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया। वहीं दूल्हा पक्ष की ओर से भी दुल्हन पक्ष के खिलाफ मारपीट करने और बारात बुलाकर बैरंग लौटाने की रिपोर्ट दी है। महिला थानाधिकारी खेताराम ने बताया कि एक पक्ष का कहना है कि शादी हो गई जबकि दूसरे का कहना है कि शादी नहीं हुई । इस संबंध में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।