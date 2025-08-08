हाथों की कलाई पर राखी सजी ताे बोले बीएसएफ के जवान – नागौर ही हमारा परिवार

नागौर. देश की रक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों के हाथों की कलाई रक्षाबंधन के अवसर पर सूनी नहीं रहे, इसी सोच को लेकर शुक्रवार को राजस्थान पत्रिका की ओर से रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया।महावीर इंटरनेशनल अहिछत्रपुर वीरा केन्द्र की महिलाओं एवं राजस्थान पत्रिका व शाददा बाल निकेतन की ओर से संचालित नि:शुल्क विद्यालय की छात्राओं ने जिला मुख्यालय पर स्थित बीएसएफ कैम्पस की 1066 बटालियन के जवानों के भाल पर मंगल तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधे तथा मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। बदले में बीएसएफ के जवानों ने भी उनकी रक्षा का संकल्प दोहराया।
इस मौके पर बीएसएफ के डिप्टी कमाडेंट सीताराम यादव ने कार्यक्रम को संबाेधित करते हुए राजस्थान पत्रिका, वीरा केन्द्र व कार्यक्रम सहयोगी संस्थाओं का आभार जताते हुए जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने पर खुशी प्रकट की। उन्होंने कहा कि राजस्थान पत्रिका व वीरा केन्द्र की महिलाओं ने जवानों की कलाई सूनी नहीं रहे, इस सोच के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे जवानों का हौसला बुलंद हुआ है। अपने घर से दूर बैठे जवानों को रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर काफी खुशी हुई है। डिप्टी कमाडेंट सीताराम यादव ने कहा कि वे बचपन से राजस्थान पत्रिका पढ़ते आ रहे हैं और पत्रिका से उनका लगाव भी है।
कार्यक्रम को विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष धर्माराम भाटी व वीरा केन्द्र की अध्यक्ष नेहा संखलेचा ने भी संबोधित करते हुए बीएसएफ जवानों के सम्मान में अपने विचार प्रकट किए। संखलेचा ने कहा कि उन्हें बीएसएफ कैम्पस में आकर जो देखने और जानने को मिला, वो अब तक वे टीवी में ही देखती थी। यहां जो हथियारों के बारे में जानकारी दी, वो अविस्मरणीय रहेगी।