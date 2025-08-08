हाथों की कलाई पर राखी सजी ताे बोले बीएसएफ के जवान – नागौर ही हमारा परिवार

इस मौके पर बीएसएफ के डिप्टी कमाडेंट सीताराम यादव ने कार्यक्रम को संबाेधित करते हुए राजस्थान पत्रिका, वीरा केन्द्र व कार्यक्रम सहयोगी संस्थाओं का आभार जताते हुए जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने पर खुशी प्रकट की। उन्होंने कहा कि राजस्थान पत्रिका व वीरा केन्द्र की महिलाओं ने जवानों की कलाई सूनी नहीं रहे, इस सोच के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे जवानों का हौसला बुलंद हुआ है। अपने घर से दूर बैठे जवानों को रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर काफी खुशी हुई है। डिप्टी कमाडेंट सीताराम यादव ने कहा कि वे बचपन से राजस्थान पत्रिका पढ़ते आ रहे हैं और पत्रिका से उनका लगाव भी है।