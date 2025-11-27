विधानसभा में सवाल लगा तो आठ साल पुराने आदेश याद आए, विभागों में हडक़ंप

पाली विधायक भीमराज भाटी ने इस संबंध में सवाल लगाकर जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने आनन-फानन में 17 अक्टूबर 2025 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में पहली समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली की प्रगति और क्रियान्वयन की स्थिति पर विभागों ने विस्तार से चर्चा की। इसके साथ यह भी तय किया गया कि निरीक्षण की रणनीति, रोस्टर सिस्टम तथा आकस्मिक निरीक्षणों की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा अगली बैठक में होगी।