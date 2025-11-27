Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

विधानसभा में सवाल लगा तो आठ साल पुराने आदेश याद आए, विभागों में हडक़ंप

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा कारखानों एवं बॉयलर निरीक्षण विभागों के निरीक्षणों को केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (सीआईएस) को लागू कर संयुक्त रूप से शेड्यूल बना कर करना था संयुक्त निरीक्षण, आदेश 2017 में जारी, पहली बैठक 2025 में- प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिम्मेदारों की लापरवाही उजागर

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Nov 27, 2025

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नागौर. राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक निरीक्षणों को पारदर्शी बनाने के लिए वर्ष 2017 में तैयार की गई केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (सीआइएस) आठ साल तक फाइलों में दबे रहने के बाद तब सक्रिय हुई, जब विधानसभा में एक विधायक ने इस संबंध में सवाल लगा दिया। सवाल का जवाब देने के लिए विभागों को पुराने आदेश ढूंढऩे पड़े और हड़बड़ी में अक्टूबर 2025 में पहली बैठक बुलाई गई।

अक्टूबर 2017 में उद्योग आयुक्त कुन्जीलाल मीणा की ओर से श्रम विभाग, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरपीसीबी) तथा फैक्ट्री एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग को संयुक्त निरीक्षण शुरू करने के आदेश जारी किए गए थे। व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी)-2017 के तहत सभी निरीक्षणों को एकीकृत कर सिंगल विंडो सिस्टम पर संचालित करना था, लेकिन आठ वर्षों तक इन आदेशों पर कोई अमल नहीं हुआ।

आठ साल बाद हुई पहली समीक्षा बैठक

पाली विधायक भीमराज भाटी ने इस संबंध में सवाल लगाकर जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने आनन-फानन में 17 अक्टूबर 2025 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में पहली समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली की प्रगति और क्रियान्वयन की स्थिति पर विभागों ने विस्तार से चर्चा की। इसके साथ यह भी तय किया गया कि निरीक्षण की रणनीति, रोस्टर सिस्टम तथा आकस्मिक निरीक्षणों की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा अगली बैठक में होगी।

बैठक में सामने आईं बड़ी खामियां

- विभागों ने उद्योगों के श्रेणीकरण और निरीक्षण के लिए इकाइयों के चयन की प्रक्रिया बताई, पर वास्तविक अनुपालन में कई कमियां सामने आईं।

- एक साथ समन्वित ऑडिट करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिस पर गंभीर चिंता जताई गई।

- श्रम एवं बॉयलर विभाग नियमित निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन आरपीसीबी और विधिक माप विज्ञान विभाग अब तक सीआइएस का हिस्सा ही नहीं बन पाए।

- विधिक माप विज्ञान विभाग ने तकनीकी स्टाफ की कमी को लेकर असमर्थता जताई, जबकि आरपीसीबी ने ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग समय सीमा को बड़ी चुनौती बताया।

- यह भी स्पष्ट हुआ कि नमूना परीक्षण में लगने वाले समय के कारण 24 घंटे में निरीक्षण रिपोर्ट देना संभव नहीं है, इसलिए अंतरिम रिपोर्ट देने की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया।

आरपीसीबी को सिस्टम में जोडऩे की कवायद शुरू

आरपीसीबी को ईओडीबी/राज निवेश प्लेटफॉर्म के साथ जोडकऱ 17 श्रेणी उद्योगों के समकालिक निरीक्षण की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। उद्योग विभाग और बीआईपी को तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि सीआइएस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / विधानसभा में सवाल लगा तो आठ साल पुराने आदेश याद आए, विभागों में हडक़ंप

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अमरपुरा में पाटोत्सव 30 से, सजा विशाल भक्ति मंडप

nagaur nagaur news
नागौर

विवाह पंचमी के उत्सव में उल्लास, भक्ति की बयार

nagaur nagaur news
नागौर

राजस्थान में दूध उत्पादन में सीकर नंबर 1: जानें किस स्थान पर है जयपुर, नागौर-जोधपुर, पढ़ें जिलेवार खास रिपोर्ट

Which district is number one in milk production in Rajasthan, Read the special report
नागौर

नागौर जिले में दौड़ रही कंडम बाल वाहिनियां, आए दिन हो रहे हादसे

bal vahini
नागौर

शादी की खुशियां मातम में बदली; बहन की शादी के एक दिन पहले भाई की मौत, परिवार में मचा कोहराम

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.