हिंदी के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ युवा पीढ़ी की बड़े रुचि

इस अवसर पर विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से हिंदी अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संयोजक माथुर ने बताया कि 18 टीमों के विद्यार्थियों ने पूर्ण उत्साह एवं तैयारी के साथ इसमें भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कुचामन महाविद्यालय, द्वितीय स्थान पर महाराजा शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी व सुरजी देवी काबरा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, नालंदा पब्लिक स्कूल, अडक़सर एवं जे डी जैन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी तृतीय स्थान पर रहे। संचालन सत्य प्रकाश शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य लक्ष्मण शर्मा, सदस्य सुरेश वर्मा, बंसीलाल कांसोटिया, रामनिवास कुमावत, रमेश चावला, विमल पारीक, मुरारी गौड़, डॉ. राधेश्याम खटोड़, वेद प्रकाश शर्मा, भानु प्रकाश औदीच्य, दामोदर झंवर, रामस्वरूप जोशी, नितेश वक्ता, सुरेश पारीक, बजरंग लाल शर्मा, किशन लाल भार्गव, हरिमोहन बिरला, श्यामसुंदर मंत्री, सत्यनारायण तोषनीवाल, पार्षद इकराम भाटी, अयूब सोलंकी, संजय बियानी, गोपाल वक्ता मौजूद रहे।