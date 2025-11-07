Patrika LogoSwitch to English

नागदा

वेयर हाउस संचालक की कार के नंबर और फास्टेग से दौड़ रही थी तस्करों की कार

mp news: भिंड पुलिस की सूचना पर इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर और उज्जैन की पुलिस अलर्ट हुई। नाकेबंदी के बीच कार बिरलाग्राम थाना क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता से पकड़ा गई।

नागदा

image

Manish Geete

Nov 07, 2025

nagda crime news

बिरलाग्राम पुलिस द्वारा जब्त कार: फोटो पत्रिका

mp news: मध्यप्रदेश में ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। दूसरे जिले के नंबर और फास्टैग पर जो कार चल रही थी, उससे तस्करी हो रही थी। पुलिस ने घेराबंदी कर कार को तो पकड़ लिया लेकिन बदमाश भागने में सफल हो गए।

नागदा की बिरलाग्राम पुलिस ने कार से मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना पर घेराबंदी की। जिस पर बदमाश गांव टकरावदा के समीप कार को छोड़ भाग निकले। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें कुछ नंबर प्लेट मिली। खास बात यह थी कि कार के पीछे सीट वाली जगह को पूरी तरह खाली रखा हुआ था, इससे संभावना जताई जा रही है कि कार के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी। इस कार ने गत दिनों धार जिले में एक दुर्घटना को भी अंजाम दिया। जिस पर बिरलाग्राम पुलिस ने धार पुलिस को सूचना दी है। वहीं कार पर भिंड के वेयर हाउस संचालक की कार का नंबर और फास्टेग लगाया गया था, जबकि उक्त कार भिंड में ही मौजूद थी। फिलहाल बरामद कार बिरलाग्राम थाना परिसर में खड़ी है।


पुलिस सूत्रों के मुताबिक भिंड जिले के वेयर हाउस संचालक हनुमंत सिंह को धार जिले की पुलिस ने उनकी कार से एक्सीडेंट करने की सूचना और तस्वीरें भेजी। जब वेयर हाउस संचालक ने बताया कि उनकी कार कई माह से गैराज मं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में खड़ी है, बावजूद धार पुलिस ने उन्हें थाने आने की बात कहीं। जिस पर वेयर हाउस संचालक ने वस्तुस्थिति से भिंड एसपी असित यादव को जानकारी देकर सहायता मांगी। इस पर भिंड साइबर सक्रिय हुई और पता चला कि वेयर हाउस संचालक के कार के फास्टेग की क्लोन का उपयोग महाराष्ट्र में हो रहा है। जो इंदौर टोल के से क्रॉस हुई है।


भिंड पुलिस की सूचना पर इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर और उज्जैन की पुलिस अलर्ट हुई। नाकेबंदी के बीच कार बिरलाग्राम थाना क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता से पकड़ा गई। हालांकि बदमाश भाग निकले। पुलिस ने जब टाटा हैरियर लग्जरी कार की तलाशी ली तो अंदर की पिछली सीटें निकली हुई थी।

कुछ फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुईं। पुलिस को शक है कि यह कार भी चोरी की थी, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। बिरलाग्राम पुलिस ने कार जब्त कर धार पुलिस को सूचना दी है। बताया जा रहा है कि फर्जी फास्टैग और बैंक खाते की जांच में पुलिस को राजस्थान के तस्कर गिरोह का सुराग मिला है। भिंड पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। यानि मादक पदार्थों की तस्करी के लिए गिरोह के सदस्य फर्जी कार नंबर और फास्टेग का उपयोग कई कई जिलों और राज्यों में अपना कारोबार कर रहे है।

घेराबंदी कर पकड़ा

बिरलाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि सूचना पर घेराबंदी कर एक कार को पकड़ा गया था। बदमाश भाग निकले, हालांकि कार से कोई मादक पदार्थ जब्त नहीं हुआ है। इस कार से धार जिले में कोई दुर्घटना हुई है, इसलिए धार पुलिस को जानकारी भेज दी गई है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Nagda / वेयर हाउस संचालक की कार के नंबर और फास्टेग से दौड़ रही थी तस्करों की कार

नागदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

