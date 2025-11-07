वेयर हाउस संचालक की कार के नंबर और फास्टेग से दौड़ रही थी तस्करों की कार

नागदा की बिरलाग्राम पुलिस ने कार से मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना पर घेराबंदी की। जिस पर बदमाश गांव टकरावदा के समीप कार को छोड़ भाग निकले। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें कुछ नंबर प्लेट मिली। खास बात यह थी कि कार के पीछे सीट वाली जगह को पूरी तरह खाली रखा हुआ था, इससे संभावना जताई जा रही है कि कार के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी। इस कार ने गत दिनों धार जिले में एक दुर्घटना को भी अंजाम दिया। जिस पर बिरलाग्राम पुलिस ने धार पुलिस को सूचना दी है। वहीं कार पर भिंड के वेयर हाउस संचालक की कार का नंबर और फास्टेग लगाया गया था, जबकि उक्त कार भिंड में ही मौजूद थी। फिलहाल बरामद कार बिरलाग्राम थाना परिसर में खड़ी है।