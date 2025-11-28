कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ‘हाजिरी’ लगाने नहीं आना पड़ेगा ऑफिस

नपाध्यक्ष संतोष ओपी गेहलोत ने बताया कि ऑनलाइन उपस्थिति में लोकेशन नपा भवन होने से कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। घर से कार्यस्थल समीप होने के बाद भी उन्हें नपा भवन के चक्कर काटना पड़ रहे थे। इससे जहां उनका समय खराब हो रहा था। वहीं कार्य भी प्रभावित होने लगे थे। जिसे लेकर नगरीय निकाय आयुक्त से चार अन्य स्थानों पर उपस्थिति पोर्टल में लोकेशन दर्ज करने की चर्चा की गई थी। जिस पर गुरुवार से चार अन्य स्थानों पर उपस्थिति दर्ज होना शुरू हो गई है। अब कर्मचारियों को नगर पालिका ऑफिस नहीं जाना होगा।