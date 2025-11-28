Patrika LogoSwitch to English

नागदा

कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ‘हाजिरी’ लगाने नहीं आना पड़ेगा ऑफिस

MP News: मामले को पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित कर नपा कार्यालय में लगने वाले कर्मचारियों के मेले और उनकी समस्या को प्रकाशित किया था...

नागदा

image

Astha Awasthi

Nov 28, 2025

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: अब नपा कर्मचारियों को नगर पालिका भवन के चक्कर नहीं काटना होंगे, क्योंकि नगर पालिका द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति के लिए 4 स्थानों का चयन किया है। नगर पालिका के साथ इन चार स्थानों से भी नपा कर्मचारी अपनी हाजरी भर सकेंगे। बता दें कि नवंबर माह से सभी कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन की गई है।

ऐसे में ऑनलाइन हाजरी दर्ज करने के लिए लोकेशन एक मात्र नगरपालिका कार्यालय को बनाया गया था। इस वजह से लगभग 5 से 6 किमी दूर के कर्मचारियों को अपने घर के समीप के कार्यस्थल को छोड़कर पहले नपा कार्यालय हाजरी दर्ज कराने पहुंचना पड़ रहा था। इसके बाद कार्य करने पहुंचते और शाम को दोबारा नपा कार्यालय पहुंच रहे थे।

पत्रिका ने उठाया था मामला

मामले को पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित कर नपा कार्यालय में लगने वाले कर्मचारियों के मेले और उनकी समस्या को प्रकाशित किया था। जिस पर नपाध्यक्ष संतोष ओपी गेहलोत ने संज्ञान लेकर उच्च अधिकारियों से चर्चा कर नपा भवन के साथ ही चार अन्य स्थानों की लोकेशन भी मोबाइल एप में दर्ज कराई है। अब इन चार स्थानों से भी कर्मचारी अपनी ऑनलाइन हाजरी दर्ज करा सकेंगे।

काटने पड़ रहे थे चक्कर

नपाध्यक्ष संतोष ओपी गेहलोत ने बताया कि ऑनलाइन उपस्थिति में लोकेशन नपा भवन होने से कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। घर से कार्यस्थल समीप होने के बाद भी उन्हें नपा भवन के चक्कर काटना पड़ रहे थे। इससे जहां उनका समय खराब हो रहा था। वहीं कार्य भी प्रभावित होने लगे थे। जिसे लेकर नगरीय निकाय आयुक्त से चार अन्य स्थानों पर उपस्थिति पोर्टल में लोकेशन दर्ज करने की चर्चा की गई थी। जिस पर गुरुवार से चार अन्य स्थानों पर उपस्थिति दर्ज होना शुरू हो गई है। अब कर्मचारियों को नगर पालिका ऑफिस नहीं जाना होगा।

ऑनलाइन उपस्थिति से होगा सत्यापन

नपाध्यक्ष गेहलोत ने बताया कि शासन की यह योजना कारगार है। कई बार आरोप भी लगते हैं कि कर्मचारी मौके पर नहीं है या बिना काम के ही उनका वेतन जा रहा है। शासन की इस योजना के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी की उपस्थिति का सत्यापन होगा। इससे कर्मचारी भी समय पर उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचेंगे और अपना कार्य कर सकेंगे। नपा भवन के साथ चार अन्य स्थानों पर उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था से कर्मचारियों को काफी राहत मिली है।

एक स्थान पर बनाया पाइंट

नए चिंहित चार स्थान में मंडी और बिरलाग्राम दोनों ओर के कर्मचारियों को राहत दी गई है। जहां मंडी क्षेत्र में 3 तो बिरलाग्राम क्षेत्र में एक पाइंट बनाया गया है। इसमें मंडी क्षेत्र में मिर्ची बाजार, अटल निसर्ग उद्यान, न्यू बस स्टैंड शामिल है। वहीं बिरलाग्राम में गवर्नमेंट कॉलोनी पानी की टंकी को पाइंट बनाया गया है। जहां से कर्मचारी अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे।

28 Nov 2025 12:27 pm

नागदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

