नागदा

अब ‘पेंशन’ संबंधी सारी शिकायतें होंगी दूर, इस तारीख को लगेगी अदालत

MP News: शहर में 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा।

less than 1 minute read

नागदा

image

Astha Awasthi

Oct 17, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर पेंशन या परिवार पेंशन मिलने में किसी भी प्रकार की विसंगति को दूर करने के लिए 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। वैसे रेल कर्मचारी जो रतलाम मंडल पर कार्यरत थे और सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या उनके आश्रित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा उनके पेंशन में किसी प्रकार की विसंगति है तो उसका निराकरण करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम द्वारा पेंशन अदालत का आयोजन होगा।

इन मामलों पर होगा विचार

इसमें पेंशन संबंधित शिकायतें जैसे-पेंशन समय पर नहीं मिलना, पेंशन की राशि घटा/बढ़ा कर दिया जाना, पेंशन किसी कारणवश बंद हो जाना, पेंशन में किसी प्रकार की कटोत्रा किया जाना आदि का निराकरण किया जाएगा।

पेंशन अदालत में नीतिगत मामले जैसे- अनुकंपा नियुक्ति, जन्म दिनांक में संशोधन, सेवा के दौरान चयन, उपयुक्तता परीक्षा में अयोग्यता, सेवा के दौरान डीएआर नियमों के तहत लगाये गए दंड, न्यायालय में विचाराधीन मामले आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।

होना पड़ेगा उपस्थित

जिन पेंशन उपभोक्ताओं को अपनी पेंशन संबंधी शिकायतों का निराकरण पेंशन अदालत के दौरान करवाना है वे 31 अक्टूबर तक अपना लिखित आवेदन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी दूसरी मंजिल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, दो बत्ती चौराहा, रतलाम पर भेज सकते हैं। अदालत के दिन सुबह 11 बजे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर स्थित एनेक्सी हॉल में उपस्थित होना पड़ेगा।

फोटो सोर्स: पत्रिका

नागदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

सोलर कनेक्शन लेने पर मिलेगा 'सब्सिडी' का लाभ, 5 गुना तक बढ़ी संख्या

फोटो सोर्स: पत्रिका
नागदा

बड़ी खबर: सोयाबीन ने फिर तोड़ी अन्नदाता की कमर, दो किसानों ने की आत्महत्या

soyabean crop crisis farmers suicide mahidpur mp news
नागदा

एमपी में 4 जिलों के हिस्से बनेंगे 'उपनगर', CM ने लगा दी मुहर

फोटो सोर्स: पत्रिका
नागदा

'जमीनों के नामांतरण' में पटवारी कर रहे फर्जीवाड़ा, हो गया बड़ा खुलासा

(सोर्स: सोशल मीडिया)
नागदा

माता के इस मंदिर में 'पीरियड्स' में महिलाओं को है प्रवेश की अनुमति, बलि वर्जित

(सोर्स: सोशल मीडिया)
नागदा
