अब ‘पेंशन’ संबंधी सारी शिकायतें होंगी दूर, इस तारीख को लगेगी अदालत

MP News: पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर पेंशन या परिवार पेंशन मिलने में किसी भी प्रकार की विसंगति को दूर करने के लिए 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। वैसे रेल कर्मचारी जो रतलाम मंडल पर कार्यरत थे और सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या उनके आश्रित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा उनके पेंशन में किसी प्रकार की विसंगति है तो उसका निराकरण करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम द्वारा पेंशन अदालत का आयोजन होगा।
इसमें पेंशन संबंधित शिकायतें जैसे-पेंशन समय पर नहीं मिलना, पेंशन की राशि घटा/बढ़ा कर दिया जाना, पेंशन किसी कारणवश बंद हो जाना, पेंशन में किसी प्रकार की कटोत्रा किया जाना आदि का निराकरण किया जाएगा।
पेंशन अदालत में नीतिगत मामले जैसे- अनुकंपा नियुक्ति, जन्म दिनांक में संशोधन, सेवा के दौरान चयन, उपयुक्तता परीक्षा में अयोग्यता, सेवा के दौरान डीएआर नियमों के तहत लगाये गए दंड, न्यायालय में विचाराधीन मामले आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।
जिन पेंशन उपभोक्ताओं को अपनी पेंशन संबंधी शिकायतों का निराकरण पेंशन अदालत के दौरान करवाना है वे 31 अक्टूबर तक अपना लिखित आवेदन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी दूसरी मंजिल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, दो बत्ती चौराहा, रतलाम पर भेज सकते हैं। अदालत के दिन सुबह 11 बजे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर स्थित एनेक्सी हॉल में उपस्थित होना पड़ेगा।
