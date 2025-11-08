बहुमत होने के बावजूद भाजपा की हुई किरकिरी, बागियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर 9 प्रस्ताव करवाए निरस्त

प्रस्तावों के निरस्त होने पर नपाध्यक्ष संतोष ओपी गेहलोत ने कहा कि जो 5 प्रस्ताव थे, वह जनहित के थे। मिर्ची बाजार की टंकी का प्रस्ताव पीआईसी से कराने की बात पार्षद कह रहे है। हमारे द्वारा कलेक्टर और एसडीएम को पत्र लिखा था, जिस पर उन्होंने परिषद का संकल्प अनिवार्य बताया। इसलिए इस मुद्दे को तीसरी बार परिषद में लाए थे। अगर कभी यह टंकी गिरती है और कोई जनहानि या संपत्ति का नुकसान होता है तो इसके लिए इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले जिम्मेदार होंगे। सड़क में गड्‌ढे को लेकर पार्षद विरोध करते है, अब सड़क निर्माण का प्रस्ताव लाए तो यहीं विरोध कर रहे है।