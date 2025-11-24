बड़ी खबर: माफिया के निशाने पर MP का ‘नागलोक’, ईंट के भट्टे बनाकर हो रहा कब्जा

रविवार को पत्रिका टीम उज्जैन-जावरा स्टेट हाईवे से जूना नागदा की ओर गई। जो नगरीय सीमा क्षेत्र के वार्ड में शामिल है। मुख्य सड़क से 200 मीटर जाते ही ईंट भट्ठे शुरु हो गए। इसके बाए ओर से टेकरी जाने का रास्ता है। इस रास्ते के दोनों और कभी खुली जमीन थी, लेकिन अब यहां दोनों ओर कतार से भट्ठे लगे हुए हैं। गांव की सीमा तक पहुंचने पर टेकरी जाने का रास्ता ही नजर नहीं आया, जब दूसरी ओर देखा तब जाकर रास्ता मिला। वहां तक पहुंचने के बाद का नजारा कुछ और ही था।