Blind Women T20 World Cup: भारत चैंपियन, MP की सुषमा का दमदार योगदान, बनी पहली कप्तान

ग्रामीणों ने बताया कि सुषमा छोटे से ही मेहनती है। भाई को किकेट खेलते देख सुषमा भी साथ खेलने के लिए निकल जाती थी। तभी से सुषमा की रुचि किकेट के प्रति बढ़ गई थी। सुबह के 4 बजते ही दौडने जाना, क्रिकेट खेलना, 10 बजते ही भागते हुए स्कूल जाना, वहां से लौटते ही खेती के काम में हाथ बटाने का काम भी वह करती थीं। 8 से12 बजे रात तक मन लगाकर पढना, यही पूरी दिनचर्या गांव में रहते हुए सुषमा की रही है। (mp news)