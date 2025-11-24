शिक्षा विभाग में क्या हो रहा? आदेश देने के महीनों बाद भी अधिकारियों की नहीं हुई जांच, प्रमोशन भी कर दिया….

आलम यह है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल तत्कालीन निवाड़ी बीईओ को दो बार जिला शिक्षाधिकारी का भी प्रभार सौंपा जा चुका है। ऐसे में लोग विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे है। 15.88 करोड़ रुपए के अनियमित भुगतान के मामले में हुई प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर आयुक्त ने 28 अप्रेल को आदेश जारी कर इस लापरवाही के लिए तत्कालीन निवाड़ी बीईओ आरडी वर्मा एवं पृथ्वीपुर बीईओ रहे एनसी तिवारी से वसूली करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए इनका जवाब मांगा गया था।