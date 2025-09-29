‘जमीनों के नामांतरण’ में पटवारी कर रहे फर्जीवाड़ा, हो गया बड़ा खुलासा

MP News: अक्सर जमीन की सीमा को लेकर विवाद आपने सुने होंगे, लेकिन किसी दूसरे गांव की जमीन को अन्य गांव में दर्शाकर उसके नकली मालिक बनाए जाने का कारनामा आपने अब तक नहीं सुना होगा। यह अनहोनी नागदा तहसील में घटित हुई है। झूठ को सच साबित करने के लिए राजस्व अमले के साथ सांठगांठ कर फर्जी जमीन मालिकों ने खुद को सही साबित करने के कई जतन भी किए, मगर गहराई से पड़ताल में राजस्व विभाग में चल रहे फर्जीवाड़े के साथ ही जमीन माफियाओं के मंसूबों का भी भांडा फोड़ दिया है।