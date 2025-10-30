Patrika LogoSwitch to English

नक्सल प्रभावित इलाकों में 'बस्तर ओलंपिक' से चमकेगी खेल प्रतिभा, युवाओं में दिख रहा गजब का उत्साह

Bastar Olympics 2025: छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की छिपी प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से ‘बस्तर ओलंपिक’ का आयोजन किया जा रहा है।

नारायणपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 30, 2025

Bastar Olympics 2025 (photo source- Patrika)

Bastar Olympics 2025 (photo source- Patrika)

Bastar Olympics 2025: छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से ‘बस्तर ओलंपिक’ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल खेलों के विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास और सहभागिता का सेतु भी बनेगा। इस आयोजन से क्षेत्र के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी रचनात्मकता, अनुशासन और खेल-कौशल को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिताएं विकासखण्ड, जिला और संभाग-तीनों स्तरों पर आयोजित की जाएंगी।

Bastar Olympics 2025: प्रतियोगिता के परिणाम

पुरुष कबड्डी: कुल 36 टीमों ने भाग लिया। रोमांचक मुकाबले में लिंगेश्वरी क्लब झाटीबन आलोर ने शानदार प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया और 12,000 का नगद पुरस्कार जीता। कोरगांव विश्रामपुरी की टीम द्वितीय स्थान पर रही और उसे क्त्रस्6,000 का पुरस्कार मिला।

महिला कबड्डी: 16 टीमों की भागीदारी रही। मांझीआठगांव की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया और 3,000 की राशि जीती, जबकि हैगलपारा गवाड़ी की टीम दूसरे स्थान पर रही और 1,700 का पुरस्कार प्राप्त किया। वॉलीबॉल: कुल 14 टीमों ने प्रतिस्पर्धा की। नारायणपुर की टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और 8,000 का नगद पुरस्कार जीता। थाना उरंदाबेड़ा की टीम दूसरे स्थान पर रही और 5,000 का पुरस्कार हासिल किया।

विकासखण्डवार प्रतियोगिता कार्यक्रम

ओरछा विकासखण्ड: 4 और 5 नवंबर को मिनी स्टेडियम / हाई स्कूल मैदान ओरछा में। सीनियर वर्ग (महिला एवं पुरुष) जूनियर वर्ग (बालक एवं बालिका) एवं समापन समारोह।

कोहकामेटा विकासखण्ड: 7 और 8 नवंबर को हाई स्कूल मैदान कोहकामेटा में।

छोटेडोंगर विकासखण्ड: 12 और 13 नवंबर को मिनी स्टेडियम / हाई स्कूल मैदान छोटेडोंगर में।

नारायणपुर विकासखण्ड: 17 और 18 नवंबर को परेड ग्राउंड / क्रीड़ा परिसर मैदान नारायणपुर में। जूनियर वर्ग (महिला एवं पुरुष) सीनियर वर्ग (बालक एवं बालिका) एवं समापन समारोह। वहीं, हॉकी और वेटलिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं सीधे जिला स्तर पर आयोजित की जाएंगी।

खिलाड़ियों और नागरिकों से अपील

Bastar Olympics 2025: खिलाड़ियों से आग्रह किया गया है कि वे अपने विकासखण्डवार निर्धारित स्थलों में सुबह 8:30 बजे तक पहुंचकर पंजीकरण कराएं, ताकि प्रतियोगिताएं सुबह 9 बजे से समय पर प्रारंभ हो सकें। साथ ही, जिले के नागरिकों एवं युवाओं से अपील है कि वे बस्तर ओलंपिक में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और छत्तीसगढ़ की गौरवशाली खेल परंपरा को नई दिशा दें।

विकासखंड फरसगांव के ग्राम पंचायत कन्हारगांव में एक दिवसीय संभाग स्तरीय प्रो कबड्डी एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। खेल भावना से ओतप्रोत इस आयोजन का समापन समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य जयलाल नाग, दिनेश नेताम और विशेष अतिथि निर्मल नाग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि जयलाल नाग ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और खिलाड़ियों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

आयोजकों का सराहनीय योगदान

इस प्रतियोगिता की सफलता में तुलसीराम नाग, पनाऊ राम नाग पटेल, निरगुराम नाग, कांतिलाल शार्दूल, प्रताप मरापी, गुमनसिंह नाग सहित समस्त आयोजक समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके प्रयासों से प्रतियोगिता का संचालन अनुशासित और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कन्हारगांव में आयोजित यह संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता न केवल ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणास्रोत साबित हुई, बल्कि क्षेत्र में खेल संस्कृति और सामाजिक एकता को भी सुदृढ़ करने का संदेश लेकर आई।

अगला चरण और प्रशासनिक तैयारी

Bastar Olympics 2025: विकासखण्ड स्तर की प्रतियोगिताओं के प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी 20 और 21 नवंबर को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आयोजन की सुचारू व्यवस्था हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर एवं ओरछा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

Published on:

30 Oct 2025 02:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / नक्सल प्रभावित इलाकों में 'बस्तर ओलंपिक' से चमकेगी खेल प्रतिभा, युवाओं में दिख रहा गजब का उत्साह

नारायणपुर

छत्तीसगढ़

