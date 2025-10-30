नक्सल प्रभावित इलाकों में ‘बस्तर ओलंपिक’ से चमकेगी खेल प्रतिभा, युवाओं में दिख रहा गजब का उत्साह

Bastar Olympics 2025: छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से ‘बस्तर ओलंपिक’ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल खेलों के विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास और सहभागिता का सेतु भी बनेगा। इस आयोजन से क्षेत्र के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी रचनात्मकता, अनुशासन और खेल-कौशल को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिताएं विकासखण्ड, जिला और संभाग-तीनों स्तरों पर आयोजित की जाएंगी।