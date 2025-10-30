पंचायत में अजब-गजब मामला! सरकारी भवन में चल रही मुर्गा दुकान, सरपंच-पटवारी पर लगे गंभीर आरोप

CG News: ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब वे अपने मकान का निर्माण करते हैं तो पटवारी और तहसील कार्यालय कार्रवाई करते हैं, परंतु सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जों को अनदेखा किया जा रहा है। इस मामले में एसडीएम बचेली विवेक चंद्रा से दो दिनों से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तहसीलदार बड़े बचेली संतोष धुर्वे ने कहा कि ‘‘मुझे आपके माध्यम से मामला पता चला है। कार्रवाई जरूर होगी, जांच करवाई जाएगी और अवैध निर्माण व मुर्गा दुकान हटवाई जाएगी।’’