दंतेवाड़ा

पंचायत में अजब-गजब मामला! सरकारी भवन में चल रही मुर्गा दुकान, सरपंच-पटवारी पर लगे गंभीर आरोप

CG News: भांसी पंचायत में सरकारी लापरवाही का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पटवारी भवन पर कब्जा कर उसमें मुर्गा दुकान चलाई जा रही है।

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 30, 2025

पटवारी भवन में खुली मुर्गा दुकान (photo source- Patrika)

पटवारी भवन में खुली मुर्गा दुकान (photo source- Patrika)

CG News: भांसी पंचायत में शासन की लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने पटवारी भवन पर कब्जा कर उसमें मुर्गा दुकान खोल ली है। इतना ही नहीं, भवन के बगल की शासकीय भूमि पर भी अवैध रूप से घर का निर्माण किया जा रहा है।

ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और पटवारी की मिलीभगत से यह कब्जा संभव हुआ है, जबकि एसडीएम और तहसीलदार को जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गांववालों का कहना है कि कुछ माह पहले अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया था, लेकिन इस दुकान को जानबूझकर छोड़ा गया। इससे प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

CG News: ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब वे अपने मकान का निर्माण करते हैं तो पटवारी और तहसील कार्यालय कार्रवाई करते हैं, परंतु सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जों को अनदेखा किया जा रहा है। इस मामले में एसडीएम बचेली विवेक चंद्रा से दो दिनों से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तहसीलदार बड़े बचेली संतोष धुर्वे ने कहा कि ‘‘मुझे आपके माध्यम से मामला पता चला है। कार्रवाई जरूर होगी, जांच करवाई जाएगी और अवैध निर्माण व मुर्गा दुकान हटवाई जाएगी।’’

30 Oct 2025 12:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / पंचायत में अजब-गजब मामला! सरकारी भवन में चल रही मुर्गा दुकान, सरपंच-पटवारी पर लगे गंभीर आरोप

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

