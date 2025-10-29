सरपंच बनी शिक्षा की मिसाल… घर-घर जाकर बच्चों को भेज रहीं स्कूल, कॉपी-पेन देकर पढ़ाई के लिए कर रहीं प्रेरित

ग्राम पंचायत एजुकेशन कमेटी हर हफ़्ते स्कूलों का इंस्पेक्शन करती है ताकि स्टूडेंट की अटेंडेंस और पढ़ाने की क्वालिटी का रिव्यू किया जा सके। स्कूल न आने वाले बच्चों की लिस्ट बनाने के बाद पेरेंट्स से पर्सनली कॉन्टैक्ट किया जाता है। कमेटी ने यह भी ज़रूरी किया है कि टीचर रोज़ाना प्रार्थना के समय बच्चों के साथ ग्रुप फ़ोटो अपलोड करें ताकि अटेंडेंस पर नज़र रखी जा सके। इसके अलावा, ग्राम सभा हर साल अच्छे नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को कैश प्राइज़ और सर्टिफिकेट ऑफ़ ऑनर देकर इनाम देती है।