CG News: जेल भेजने की धमकी देकर ग्रामीणों से वसूली, सरपंच पर लगा आरोप

क्या है मामला: बुधराम ने बताया कि 5 सितंबर को सरपंच ने फोन कर अपने घर बुलाया और कहा कि कसडोल थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। अगले दिन सरपंच, कोटवार और कुछ ग्रामीण सरपंच की कार से थाना पहुंचे। यहां सरपंच ने ग्रामीणों को बताया कि उनके खिलाफ पुलिस से मारपीट और तोड़फोड़ का केस दर्ज है। सरपंच ने कहा कि जेल जाने से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 20-20 हजार रुपए देने होंगे।