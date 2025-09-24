CG News: जेल भेजने की धमकी देकर ग्रामीणों से वसूली, सरपंच पर लगा आरोप

CG News: कसडोल क्षेत्र के ग्राम मडकड़ा में सरपंच लखनलाल यादव पर ग्रामीणों से अवैध वसूली और धमकाने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में 47 वर्षीय किसान बुधराम केंवट ने थाने में लिखित आवेदन देकर सरपंच पर 22 हजार रुपये वसूलने का आरोप लगाया है।
क्या है मामला: बुधराम ने बताया कि 5 सितंबर को सरपंच ने फोन कर अपने घर बुलाया और कहा कि कसडोल थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। अगले दिन सरपंच, कोटवार और कुछ ग्रामीण सरपंच की कार से थाना पहुंचे। यहां सरपंच ने ग्रामीणों को बताया कि उनके खिलाफ पुलिस से मारपीट और तोड़फोड़ का केस दर्ज है। सरपंच ने कहा कि जेल जाने से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 20-20 हजार रुपए देने होंगे।
गांव के अन्य लोगों ने थाने में जानकारी ली तो पता चला कि उनके नाम पर कोई केस दर्ज ही नहीं है। इसके बाद ग्रामीणों को समझ आया कि सरपंच ने झूठा डर दिखाकर उनसे ठगी की है।
किसान बुधराम केंवट की शिकायत पर थाना कसडोल पुलिस ने सरपंच लखनलाल यादव के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
ग्रामीणों का आरोप है कि दो दिन बाद सरपंच ने बाकी बचे लोगों से भी पैसे की मांग की और धमकी दी कि पैसा नहीं दोगे तो जिंदगीभर जेल में रहना पड़ेगा। डर और दबाव में आकर ग्रामीणों ने मिलकर सरपंच को 22 हजार रुपये दिए।
बुधराम : 3000 रु
तोरण यादव : 5000रु
हेमंत केवट : 3000रु
कुनाल केवट : 3000रु
रथराम यादव : 5000रु
घसिया यादव : 3000रु