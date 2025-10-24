जल जीवन मिशन में डूबे 5 लाख रुपए, NH किनारे बसे गांवों में पानी की किल्लत, बूंद-बूंद को तरस रहे लोग

CG Water Crisis: सरकार सिर्फ समस्या निवारण शिविर लगाकर खानापूर्ति करती है। जोगेंद्र ठाकुर, मुरली ठाकुर, लच्छिन कश्यप ने कहा कि खोरखोसा-1 व खोरखोसा-2 में ओवरहेड टँकी रहने के बाद भी पीएचई विभाग पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जबकि यहां से डेढ़-दो किमी की दूरी पर मार्कण्डेय नदी बहती है, जिसमें सालभर पानी बहता रहता है। इसमें फ़िल्टर प्लांट स्थापना करने से खोरखोसा ही नहीं, बल्कि मावलीगुड़ा व आस-पास के अन्य गांवों को भी भरपूर पेयजल मिल सकता है। इससे सालेमेटा-कोसारटेडा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।