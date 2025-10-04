Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

Death due to Diarrhea: डायरिया से 3 महिलाओं की मौत, आधा दर्जन से अधिक बीमार, कल पहुंची थीं मंत्री, आज पहुंचे सांसद

Death due to Diarrhea: सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज व कलेक्टर ने गांव में पहुंचकर हालात का लिया जायजा, पीएचई के अधिकारियों को पेयजल सप्लाई पंप बदलने के दिए निर्देश

2 min read

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 04, 2025

Death due to diarrhea

Surguja MP Chintamani Maharaj reached in Bhandi village (Photo- Patrika)

भैयाथान। सूरजपुर जिले के ओडग़ी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत भांड़ी में डायरिया बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है। यहां दूषित पेयजल के कारण कई ग्रामीण बीमार हो गए, वहीं 3 महिलाओं की असमय मृत्यु (Death due to Diarrhea) से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। दरअसल 20 से 25 दिन पूर्व विमला पैकरा की मृत्यु उल्टी-दस्त से हुई थी। वहीं दो दिन पूर्व प्रीति देवांगन व कुमारो पैकरा की मौत और आधा दर्जन से अधिक लोगों के बीमार होने की घटना ने गांव में भय का माहौल बना दिया है। शनिवार को जायजा लेने सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज गांव पहुंचे। इसके पूर्व श्ुाक्रवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची थीं।

ग्राम भांड़ी के लोगों का कहना है कि लंबे समय से नल-जल योजना का जल स्रोत दूषित हो गया है और टंकी की साफ -सफाई न होने से दूषित पानी (Death due to Diarrhea) घरों में प्रवाहित हो रहा है। इससे यह समस्या बढ़ी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज शनिवार को ग्राम भांड़ी पहुंचे।

उन्होंने मृतकों (Death due to Diarrhea) के परिजन से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और उनके दुख की घड़ी में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। सांसद ने प्रभावित मरीजों से आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि बीमार ग्रामीणों को तत्काल उचित उपचार मिले।

पीएचई विभाग को ऑफिसर को लगाई फटकार

सांसद चिंतामणि महाराज ने पीएचई विभाग को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए तत्काल खराब पड़े पंप को बदलने के निर्देश दिए। सांसद ने अधिकारियों को सख्त लहजे (Death due to Diarrhea) में कहा कि जनता का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस दौरान राजीव प्रताप सिंह, सत्यनारायण सिंह, प्रकाश दुबे, राजेश्वर तिवारी, अमन सिंह, अनिमेष दुबे, मुकेश श्रीवास्तव, नवीन गोयल, सीएमएचओ केडी पैकरा, एसडीएम चांदनी कंवर, तहसीलदार सुरेश राय, जपं सीईओ निलेश सोनी, बीएमओ बंटी बैरागी सहित काफी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे।

कलेक्टर बोले- सभी टंकियों की कराएं सफाई

कलेक्टर एस. जयवर्धन भी घटना (Death due to Diarrhea) की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग पीएचई तथा जिला प्रशासन की टीम के साथ ग्राम भांड़ी पहुंचे। उन्होंने गांव के हालात का मौके पर जायजा लिया और स्वास्थ्य अमले से बीमार लोगों के उपचार की जानकारी ली।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी हालत में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति में लापरवाही न हो। नल-जल योजना की सभी टंकियों की तुरंत सफाई की जाए और जल की गुणवत्ता की जांच प्रतिदिन की जाए।

स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप (Death due to Diarrhea) लगाकर सभी ग्रामीणों की स्क्रीनिंग करे ताकि कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के न रहे। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वे घबराएं नहीं, प्रशासन हर संभव मदद के लिए उनके साथ है।

सुरजपुर

