Death due to Diarrhea: डायरिया से 3 महिलाओं की मौत, आधा दर्जन से अधिक बीमार, कल पहुंची थीं मंत्री, आज पहुंचे सांसद

भैयाथान। सूरजपुर जिले के ओडग़ी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत भांड़ी में डायरिया बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है। यहां दूषित पेयजल के कारण कई ग्रामीण बीमार हो गए, वहीं 3 महिलाओं की असमय मृत्यु (Death due to Diarrhea) से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। दरअसल 20 से 25 दिन पूर्व विमला पैकरा की मृत्यु उल्टी-दस्त से हुई थी। वहीं दो दिन पूर्व प्रीति देवांगन व कुमारो पैकरा की मौत और आधा दर्जन से अधिक लोगों के बीमार होने की घटना ने गांव में भय का माहौल बना दिया है। शनिवार को जायजा लेने सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज गांव पहुंचे। इसके पूर्व श्ुाक्रवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची थीं।