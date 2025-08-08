CG News: सर्च ऑपरेशन के दौरान बस्तर फाइटर जवान पर भालू का हमला, मेकॉज में भर्ती…

CG News: जिले के गारगा कैंप से सर्च ऑपरेशन पर निकले बस्तर फाइटर के एक जवान पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। घटना के बाद जंगल में मौजूद साथियों ने घायल जवान को प्राथमिक उपचार देने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। गुरुवार सुबह हेलीकॉप्टर की मदद से जवान को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (मेकाज) भेजा गया, जहाँ उसका इलाज जारी है।
घायल जवान रविंद्र ओयाम (25 वर्ष), निवासी दंतेवाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पुलिस विभाग में बस्तर फाइटर के रूप में आरक्षक पद पर पदस्थ है। 4 अगस्त की सुबह वह अपनी टुकड़ी के साथ सर्चिंग पर निकला था। जब टीम नारायणपुर के घने जंगलों में पहुंची, तभी एक भालू ने अचानक पीछे से हमला कर दिया।
भालू ने रविंद्र की जांघ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके तीन साथी आगे निकल चुके थे, जिससे वह अकेला निशाने पर आ गया। घटना के तुरंत बाद साथियों ने इंजेक्शन और मरहम-पट्टी कर प्राथमिक उपचार किया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। संचालन कक्ष को सूचना मिलते ही तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया और गुरुवार की सुबह हेलीकॉप्टर से रविंद्र को जगदलपुर मेकाज भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है।
CG News: यह घटना इस ओर भी इशारा करती है कि किस प्रकार घने जंगलों में तैनात सुरक्षाबलों को नक्सली खतरों के साथ-साथ वन्यजीवों के हमलों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती न केवल साहसिक है, बल्कि उनके लिए अतिरिक्त सतर्कता की भी आवश्यकता है।
अधिकारियों के अनुसार, रविंद्र ओयाम की हालत फिलहाल स्थिर है, और समय पर उपचार मिलने से वह खतरे से बाहर है। घटना को लेकर पुलिस विभाग ने भी सतर्कता बढ़ा दी है और सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान वन्यजीवों से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।