CG News: सर्च ऑपरेशन के दौरान बस्तर फाइटर जवान पर भालू का हमला, मेकॉज में भर्ती…

भालू ने रविंद्र की जांघ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके तीन साथी आगे निकल चुके थे, जिससे वह अकेला निशाने पर आ गया। घटना के तुरंत बाद साथियों ने इंजेक्शन और मरहम-पट्टी कर प्राथमिक उपचार किया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। संचालन कक्ष को सूचना मिलते ही तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया और गुरुवार की सुबह हेलीकॉप्टर से रविंद्र को जगदलपुर मेकाज भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है।