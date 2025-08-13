CG News: छत्तीसगढ़ क्रिकेट का उभरता सितारा तन्मय वड़दा, बीसीसीआई कैंप के लिए हुए चयनित

उन्हें क्रिकेट की प्रेरणा अपने बड़े भाई यश वड़दा से मिली, जिन्होंने पूर्व में छत्तीसगढ़ की ओर से विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विनू मांकड़ ट्रॉफी और कूच बिहार ट्रॉफी में हिस्सा लिया है, साथ ही नेशनल क्रिकेट अकादमी ( हृष्ट्न) कैंप का भी अनुभव प्राप्त किया है। वर्तमान में यश वड़दा सीएससीएस अंडर-19 टीम का हिस्सा हैं। दोनों भाइयों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और परिवार को दिया है। परिवारजन शुरुआत से ही उन्हें प्रेरणा और सहयोग देते रहे हैं।