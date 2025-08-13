Patrika LogoSwitch to English

नारायणपुर

CG News: छत्तीसगढ़ क्रिकेट का उभरता सितारा तन्मय वड़दा, बीसीसीआई कैंप के लिए हुए चयनित

CG News: तन्मय ने यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित प्लेट ग्रुप और एलीट ग्रुप की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर हासिल की।

नारायणपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 13, 2025

बीसीसीआई कैंप के लिए हुए चयनित तन्मय वड़दा (Photo source- Patrika)
बीसीसीआई कैंप के लिए हुए चयनित तन्मय वड़दा (Photo source- Patrika)

CG News: नारायणपुर जिले के होनहार क्रिकेट खिलाड़ी तन्मय वड़दा ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्हें विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए आयोजित बीसीसीआई बोर्ड कैंप में चयनित किया गया है। यह कैंप 11 अगस्त से रायपुर में शुरू होगा, जिसमें खिलाड़ियों का आयु परीक्षण (बोन टेस्ट) भी किया जाएगा।

भविष्य में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनें

तन्मय ने यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित प्लेट ग्रुप और एलीट ग्रुप की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर हासिल की। वे एक कुशल राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। प्लेट ग्रुप की प्रतियोगिता में उन्होंने 30 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ का खिताब अपने नाम किया।

अब तन्मय को प्रदेश के 45 चयनित खिलाड़ियों के बीच होने वाली चैलेंजर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर अंतिम 16 सदस्यीय टीम में जगह बनाने की चुनौती का सामना करना होगा। तन्मय पिछले तीन वर्षों से नियमित क्रिकेट प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका सपना है कि वे भविष्य में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनें।

प्रेरणा और सहयोग मिलता रहा

उन्हें क्रिकेट की प्रेरणा अपने बड़े भाई यश वड़दा से मिली, जिन्होंने पूर्व में छत्तीसगढ़ की ओर से विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विनू मांकड़ ट्रॉफी और कूच बिहार ट्रॉफी में हिस्सा लिया है, साथ ही नेशनल क्रिकेट अकादमी ( हृष्ट्न) कैंप का भी अनुभव प्राप्त किया है। वर्तमान में यश वड़दा सीएससीएस अंडर-19 टीम का हिस्सा हैं। दोनों भाइयों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और परिवार को दिया है। परिवारजन शुरुआत से ही उन्हें प्रेरणा और सहयोग देते रहे हैं।

विजय मर्चेंट ट्रॉफी बोर्ड कैंप के लिए पूरे बस्तर से कुल 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। नारायणपुर से तन्मय वड़दा, कांकेर से- गणेश नागवानी, बस्तर से- यस यदु यह चयन बदलते बस्तर और बदलते अबुझमाड़ की नई पहचान को स्थापित करेगा।

