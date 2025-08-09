40 साल बाद समर्पित नक्सलियों की कलाई पर बंधा रक्षासूत्र, बस्तर फाइटर महिला कमांडो ने निभाया भाई-बहन का रिश्ता

Raksha Bandhan 2025: 2002 में शादी के बाद भी संगठन में हथियार बनाने का काम करते रहे। इस दौरान नसबंदी करा दी गई और परिवार से रिश्ते लगभग टूट गए। मुकेश ने बताया कि नक्सली संगठन में रक्षाबंधन जैसे त्योहार नहीं मनाए जाते थे, इसलिए आज तक उनकी कलाई पर राखी नहीं बंधी थी। उन्होंने भावुक होकर कहा, ‘‘40 साल बाद आज पहली बार मेरी कलाई पर राखी बंधी है। ऐसा लग रहा है मानो मेरी अपनी बहन ने आकर रक्षासूत्र बांधा हो। यह मेरे जीवन का एक खास पल है।’’