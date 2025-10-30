Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा! दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत में 2 की मौत, मासूम गंभीर रूप से घायल

इसी दौरान नारायणपुर से ओरछा की ओर आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और तीनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस जांच जारी: जानकारी मिलते ही छोटेडोंगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क पर वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करें और हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।