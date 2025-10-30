Patrika LogoSwitch to English

नारायणपुर

Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा! दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत में 2 की मौत, मासूम गंभीर रूप से घायल

Road Accident: ओरछा मार्ग पर मंडाली गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।

less than 1 minute read
नारायणपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 30, 2025

दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत (photo source- Patrika)

दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत (photo source- Patrika)

Road Accident: ओरछा मार्ग पर बुधवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा मंडाली गांव के पास शाम लगभग 4 बजे हुआ, जब दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। जानकारी के अनुसार, ओरछा निवासी बुधराम दुग्गा एक मासूम बालक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर ओरछा से रायनार की ओर जा रहे थे।

Road Accident: पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से की अपील

इसी दौरान नारायणपुर से ओरछा की ओर आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और तीनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस जांच जारी: जानकारी मिलते ही छोटेडोंगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क पर वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करें और हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

अस्पताल ले जाते समय दो की मौत

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर घायलों को ओरछा अस्पताल पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान दो घायलों की मौत हो गई, जबकि मासूम बालक का इलाज जारी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार

Road Accident: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बुधराम दुग्गा की बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। तेज रफ्तार और मोड़ पर नियंत्रण न होने की वजह से दोनों बाइकों में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ही बाइके पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।

Published on:

30 Oct 2025 11:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा! दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत में 2 की मौत, मासूम गंभीर रूप से घायल

नारायणपुर

छत्तीसगढ़

