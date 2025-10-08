नेशनल हाइवे पर भीषण सड़क हादसा! बस और ट्रक की टक्कर में कई घायल, मची अफरा-तफरी

Road Accident (Photo source- Patrika)
Road Accident: जवाराम के पास नेशनल हाइवे पर सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जांगला थाना क्षेत्र में स्थित इस स्थल पर जय भवानी ट्रेवल्स की यात्री बस और एक ट्रक आमने-सामने टकरा गए। हादसे के दौरान बस और ट्रक दोनों की जोरदार टक्कर से कई यात्री घायल हो गए।
घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की कोशिश की और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, हादसा तेज गति और सड़क पर फिसलन के कारण हुआ हो सकता है।
Road Accident: पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है और सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा रहा है। प्रशासन ने यात्रियों और आम लोगों से नेशनल हाइवे पर सतर्क रहने की अपील की है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है।
