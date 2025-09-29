कोरबा में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, देखें Live Video

कोरबा में भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल, तेज रफ्तार बाइक पर सवार तीन युवक कटघोरा क्षेत्र में सड़क किनारे लगे खंभे से सीधे जा टकराए। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए।
मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक अमन जांगड़े (24 वर्षीय) और उसके दोनों साथी पाली गांव के रहने वाले थे। ये लोग किसी निजी काम से कटघोरा आए थे। वापसी के दौरान उनकी बाइक मदनपुर टोल गेट के पास स्थित बूम बैरियर से टकराई और फिर खंभे से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों युवक गंभीर स्थिति में सड़क पर गिर गए।
सूचना मिलने पर 112 और एंबुलेंस मौके पर तुरंत पहुंच गई। घायल युवकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कटघोरा ले जाया गया। डॉक्टरों ने अमन जांगड़े को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके दो दोस्तों का इलाज जारी है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, कटघोरा थाना पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक का पंचनामा तैयार किया और घायलों का हालचाल जाना। साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
स्थानीय लोग हादसे को लेकर बेहद दुखी हैं और क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तेज रफ्तार और सड़क पर सतर्कता न बरतने की वजह से आए दिन ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है।
