कोरबा में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, देखें Live Video

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक अमन जांगड़े (24 वर्षीय) और उसके दोनों साथी पाली गांव के रहने वाले थे। ये लोग किसी निजी काम से कटघोरा आए थे। वापसी के दौरान उनकी बाइक मदनपुर टोल गेट के पास स्थित बूम बैरियर से टकराई और फिर खंभे से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों युवक गंभीर स्थिति में सड़क पर गिर गए।