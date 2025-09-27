Huge Road Accident: मां बमलेश्वरी के दर्शन कर लौट रहे 2 युवकों की दर्दनाक मौत, टक्कर के बाद पलट गया मालवाहक

मिली जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार सुबह करीब 10 बजे की है। डोंगरगढ़ मार्ग पर मुंदगांव के पास टाटा योद्धा पिकअप मालवाहक और एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही दो युवकों की मौत हो गई। टक्कर के बाद मालवाहक वाहन भी पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों युवकों की सांसें थम चुकी थीं। सूचना मिलते ही डोंगरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।