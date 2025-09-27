Huge Road Accident: मां बमलेश्वरी के दर्शन कर लौट रहे 2 युवकों की दर्दनाक मौत, टक्कर के बाद पलट गया मालवाहक

Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से नवरात्रि के मौके पर एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मां बमलेश्वरी के दर्शन कर लौट रहे दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे के बाद मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार सुबह करीब 10 बजे की है। डोंगरगढ़ मार्ग पर मुंदगांव के पास टाटा योद्धा पिकअप मालवाहक और एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही दो युवकों की मौत हो गई। टक्कर के बाद मालवाहक वाहन भी पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों युवकों की सांसें थम चुकी थीं। सूचना मिलते ही डोंगरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।
बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन करने के बाद वे मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, दुर्घटना के बाद पिकअप वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
इस दर्दनाक सड़क हादसे ने नवरात्रि की खुशियों के बीच दो परिवारों को गहरे गम में डुबो दिया है। गांव और क्षेत्र में शोक की लहर है। परिजन इस हादसे पर बदहवास हैं और लगातार अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी चालक की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।