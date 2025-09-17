GRP का बड़ा एक्शन, चांदी के आभूषणों से भरा बैग पकड़ा, कीमत चौंका देगी

थाना प्रभारी संजय चौकसे के अनुसार, संदिग्ध व्यक्ति और आभूषणों के मालिक की तलाश के लिए दो विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो सक्रियता से जांच कर रही हैं। ये कार्रवाई त्योहारों के सीजन में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की एक बड़ी उपलब्धि है। पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल राहुल कुमार लोढा ने टीम के उत्कृष्ट कार्य की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। रेलवे पुलिस का कहना है कि, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।