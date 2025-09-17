GRP का बड़ा एक्शन, चांदी के आभूषणों से भरा बैग पकड़ा, कीमत चौंका देगी

Itarsi GRP : त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ अपराधों पर नियंत्रण को मद्देनजर रखते हुए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की इटारसी जंक्शन पर जीआरपी ने बड़ी सफलता हासिल की है। रेलवे पुलिस ने चेकिंग के दौरान 15.320 किलोग्राम चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि, इनकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है।
पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल राहुल कुमार लोढा के निर्देश पर त्योहारों के समय रेलवे प्लेटफार्मों पर विशेष सतर्कता और सघन चेकिंग के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल नीतू सिंह डाबर और उप पुलिस अधीक्षक रेल इटारसी महेंद्र सिंह कुल्हारा के निर्देशन में थाना प्रभारी जीआरपी इटारसी संजय चौकसे के नेतृत्व में पुलिस टीम तैनात की गई थी।
15 सितंबर को शाम लगभग 6 बजे जीआरपी इटारसी की टीम प्लेटफार्म पर नए फुटओवर ब्रिज के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वो व्यक्ति अपना बैग वहीं छोड़कर फरार हो गया।
टीम ने विधिवत बैग की तलाशी ली, जिसमें विभिन्न प्रकार और आकार की 492 जोड़ी पायलें, 18 अंगूठियां और 50 चांदी के सिक्के बरामद हुए। प्रथम दृष्ट्या यह सामान चोरी का प्रतीत होने पर पुलिस ने इसे धारा 106 बीएनएसएस के तहत विधिवत जब्त किया गया।
थाना प्रभारी संजय चौकसे के अनुसार, संदिग्ध व्यक्ति और आभूषणों के मालिक की तलाश के लिए दो विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो सक्रियता से जांच कर रही हैं। ये कार्रवाई त्योहारों के सीजन में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की एक बड़ी उपलब्धि है। पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल राहुल कुमार लोढा ने टीम के उत्कृष्ट कार्य की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। रेलवे पुलिस का कहना है कि, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।