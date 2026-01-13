मजदूरों की फेस अटेंडेंस होगी, ‘जी राम जी’ योजना में 125 दिन की रोजगार गारंटी

Ji Ram Ji Yojana: हर गरीब को निश्चित गारंटी से रोजगार मिले और उसकी गरिमा का पूरा सम्मान हो। गरीब जनजातीय वर्ग और पिछड़ा वर्ग को रोजगार मिले इसके लिए जी राम जी योजना का नया ढांचा तैयार किया गया है। यह पूरी योजना महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप है। नई योजना में काम के दिन ज्यादा होंगे। मजदूरों को पारिश्रमिक भी जल्दी मिलेगा। प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने निजी रिजॉर्ट में आयोजित पत्रकार वार्ता नई योजना के बारे में बताया।