एमपी में नर्मदा नदी के किनारे मिला वर्षों पुराना प्राचीन घाट

नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी पर बना सेठानी घाट भारत के सबसे बड़े घाटों में से एक है। सेठानी घाट का निर्माण 19वीं शताब्दी कराया गया था। नर्मदा जयंती समारोह के दौरान, घाट जीवंत हो उठता है जब हजारों लोग यहां एकत्रित होते हैं और दीये (मिट्टी के पारंपरिक दीपक) नदी में बहाए जाते हैं। इस घाट का निर्माण नर्मदापुरम के शर्मा परिवार की जानकीबाई सेठानी के उदार योगदान से हुआ था, क्योंकि श्रद्धालुओं ने उनसे नदी तक पहुंचने में कठिनाई की शिकायत की थी। इसलिए घाट का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह भारत में निजी निधियों से निर्मित सार्वजनिक अवसंरचनाओं के कुछ उदाहरणों में से एक है।