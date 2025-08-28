पीडब्ल्यूडी का बाबू 7 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में लोकायुक्त ने एक और रिश्वतखोर को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। नर्मदापुरम जिले के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण यंत्री कार्यालय में लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए बाबू को गिरफ्तार कर लिया है।
फरियादी ठेकेदार अवधेश कुमार पटेल ने ठेकेदार से एफडी और जमा राशि 3.46 लाख रुपए रिलीज कराने के एवज में 12 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत ठेकेदार ने लोकायुक्त से कर दी।
गुरुवार की दोपहर लोकायुक्त की टीम ने पीडब्लयूडी कार्यालय स्थित संभागीय लेखा कक्ष में दबिश दी। जैसे ही क्लर्क ने 7 हजार रुपए रिश्वत ली, लोकायुक्त ने तुरंत ही रंगे हाथों पकड़ लिया। दफ्तर में कई दूसरे दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। क्लर्क के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।