पीडब्ल्यूडी का बाबू 7 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

गुरुवार की दोपहर लोकायुक्त की टीम ने पीडब्लयूडी कार्यालय स्थित संभागीय लेखा कक्ष में दबिश दी। जैसे ही क्लर्क ने 7 हजार रुपए रिश्वत ली, लोकायुक्त ने तुरंत ही रंगे हाथों पकड़ लिया। दफ्तर में कई दूसरे दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। क्लर्क के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।