पचमढ़ी में ‘सफारी सैर’, राहुल गांधी बोले- एमपी में भी वोट चोरी, जल्द करेंगे खुलासा

राहुल गांधी ने एसटीआर में सफारी भी की। वे पनारपानी गेट तक 10 किमी अपनी गाड़ी में बैठे। इसके बाद खुली जीप में पनारपानी व बारासेल तक घूमे। इस बीच उन्हें चीतल-सांभर व अन्य वन्य प्राणी दिखे, पर बाघ नजर नहीं आया। (फोटो: पत्रिका)
MP News: राहुल गांधी पचमढ़ी में जहा प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बने, वहीं उन्होंने सफारी का भी मजा लिया। इस दौरान सफारी से वे एसटीआर में सैर करते दिखे। वे पनारपानी गेट तक 10 किमी अपनी गाड़ी में बैठे। इसके बाद खुली जीप में पनारपानी व बारासेल तक घूमे। इस बीच उन्हें चीतल-सांभर व अन्य वन्य प्राणी दिखे, लेकिन बाघ कहीं नजर नहीं आया। सैर-सपाटे से इतर राहुल जहां शिविर में देरी से पहुंचे और बतौर सजा उन्हें पुशअप लगाने पड़े। इश दौरान उन्होंने वोट चोरी को मुद्दे को अहम बताते हुए कहा कि एमपी में भी वोट चोरी हुई है। इसका खुलासा कांग्रेस जल्द करेगी।
अनुशासन पर कई बार सवालों में घिरी कांग्रेस अब इसे लेकर गंभीर नजर आ रही है। पचमढ़ी में चल रहे जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में तय समय से देरी से पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी सजा दी गई। प्रशिक्षण प्रभारी सचिन राव ने उन्हें देर से आने पर 10 पुशअप लगाने की सजा दी। राहुल ने अनुशासन का पालन कर बाकायदा 10 पुशअप लगाए। इधर, रविवार को राहुल पचमढ़ी से भोपाल और फिर बागडोरा रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। कहा-हरियाणा व महाराष्ट्र की तरह मप्र में भी वोट चोरी की गई है। राहुल ने कहा, हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। हर 8 में से 1 वोट चोरी किया गया। यह भाजपा व चुनाव आयोग का सिस्टम है। हमारे पास और सबूत हैं। हम जल्द सार्वजनिक करेंगे।
- राहुल ने कहा-मेन मुद्दा वोट चोरी का है। अब चुनाव आयोग इसे एसआइआर से कवर कर रहा है।
- पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसमें शामिल हैं।
- जिलाध्यक्षों को मार्शल आर्ट सत्र में राहुल ने कहा-मार्शल आर्ट की तरह गिरकर फिर खड़े हो जाओ। जमीन न छोड़ें। यह सीख लिया तो कामयाबी कदम चूमेगी।
शनिवार को एमपी के नर्मदापुरम के कस्बे पचमढ़ी में राहुल होटल हाईलैंड में पहुंचे थे। यहां प्रवेश करते ही प्रशिक्षण प्रभारी सचिन राव ने कहा, हमारे प्रशिक्षण में अनुशासन का पालन न करने पर सजा दी जाती है। राहुल ने कहा, मेरे लिए क्या सजा तय की? प्रभारी ने कहा, १० पशुअप लगाने हैं। इसके बाद राहुल ने पुशअप लगाए।
