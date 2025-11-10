पचमढ़ी में ‘सफारी सैर’, राहुल गांधी बोले- एमपी में भी वोट चोरी, जल्द करेंगे खुलासा

अनुशासन पर कई बार सवालों में घिरी कांग्रेस अब इसे लेकर गंभीर नजर आ रही है। पचमढ़ी में चल रहे जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में तय समय से देरी से पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी सजा दी गई। प्रशिक्षण प्रभारी सचिन राव ने उन्हें देर से आने पर 10 पुशअप लगाने की सजा दी। राहुल ने अनुशासन का पालन कर बाकायदा 10 पुशअप लगाए। इधर, रविवार को राहुल पचमढ़ी से भोपाल और फिर बागडोरा रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। कहा-हरियाणा व महाराष्ट्र की तरह मप्र में भी वोट चोरी की गई है। राहुल ने कहा, हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। हर 8 में से 1 वोट चोरी किया गया। यह भाजपा व चुनाव आयोग का सिस्टम है। हमारे पास और सबूत हैं। हम जल्द सार्वजनिक करेंगे।