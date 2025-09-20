रिजर्व बैंक की तैयारी, बाजार में आएंगे 100-500 के नए नोट

MP News: आमजन और व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार त्योहारी बाजारों में 100, 200 और 500 रुपए के नए करारे नोट उपलब्ध होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक(Reserve Bank of India) ने बैंकों की मांग के अनुसार नकदी आपूर्ति की तैयारी कर ली है। वहीं, खुले पैसों की समस्या दूर करने के लिए 20 रुपए का नया सिक्का भी बाजार में आने की संभावना है। नर्मदापुरम स्थित सुरक्षा मुद्रणालय (एसपीएम) ने नए नोटों की छपाई के लिए आवश्यक कागज रिजर्व बैंक को भेज दिया है।