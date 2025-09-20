Patrika LogoSwitch to English

नर्मदापुरम

रिजर्व बैंक की तैयारी, बाजार में आएंगे 100-500 के नए नोट

MP News: आमजन और व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार त्योहारी बाजारों में 100, 200 और 500 रुपए के नए करारे नोट उपलब्ध होंगे।

नर्मदापुरम

Avantika Pandey

Sep 20, 2025

Reserve Bank of India
नवरात्र से बाजार में आएंगे 100-500 के नए नोट (फोटो सोर्स : @RBI)

MP News: आमजन और व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार त्योहारी बाजारों में 100, 200 और 500 रुपए के नए करारे नोट उपलब्ध होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक(Reserve Bank of India) ने बैंकों की मांग के अनुसार नकदी आपूर्ति की तैयारी कर ली है। वहीं, खुले पैसों की समस्या दूर करने के लिए 20 रुपए का नया सिक्का भी बाजार में आने की संभावना है। नर्मदापुरम स्थित सुरक्षा मुद्रणालय (एसपीएम) ने नए नोटों की छपाई के लिए आवश्यक कागज रिजर्व बैंक को भेज दिया है।

इसके आधार पर बैंकिंग प्रणाली के जरिए नए नोट बाजार तक पहुंचेंगे। लीड बैंक की डिमांड के अनुरूप नोटों की आपूर्ति चेस्ट के माध्यम से राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों तक की जाएगी। इसके बाद ग्राहक लेन-देन में इन्हें प्रयोग कर सकेंगे। उद्देश्य यही है कि त्योहारों में नकदी की कोई कमी न हो।

क्यों की गई तैयारी

मध्यप्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, जहां नकदी लेन-देन का हिस्सा अधिक है। परचून, किराना और कपड़ा जैसे फुटकर बाजार लगभग 60 प्रतिशत तक नकदी पर ही चलते हैं। नवरात्र शुरू होते ही खरीदी-बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। किसानों को गेहूं और मूंग जैसी फसलों का भुगतान खातों में किया जा चुका है, जिससे वे त्योहारों पर अधिकतर नगदी से लेन-देन करेंगे। इस स्थिति में नए नोटों और सिक्कों की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी।

20 रुपए का सिक्का भी

त्योहारों पर 5 से 20 रुपए के सिक्कों की खपत सबसे अधिक रहती है। व्यापारी महासंघ नर्मदापुरम के अध्यक्ष राजकुमार खंडेलवाल ने बताया कि जिले के बाजार में प्रतिदिन लगभग तीन लाख रुपए के छोटे सिक्कों की आवश्यकता होती है। थोक और फुटकर व्यापारी लगातार बैंकों से सिक्कों की मांग करते हैं। इस बार रिजर्व बैंक से 20 रुपए का सिक्का पलब्ध होने की उम्मीद है।

डिमांड के अनुसार तैयारी

Reserve Bank of India (फोटो सोर्स : पत्रिका)

नए नोट उपलब्ध होंगे

त्योहारी सीजन में नकदी की खपत कई गुना बढ़ जाती है। नवरात्र तक 100 से 500 रुपए के नए नोट बैंकों के चेस्ट में उपलब्ध होंगे। इसके अलावा 20 रुपए का सिक्का भी मिल सकता है। इससे बाजार संचालन और आसान हो जाएगा। - रमेश डी. बघेला, लीड बैंक मैनेजर, सेंट्रल बैंक नर्मदापुरम

Published on:

20 Sept 2025 03:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / रिजर्व बैंक की तैयारी, बाजार में आएंगे 100-500 के नए नोट

