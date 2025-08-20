गूगल में भी ढूंढने पर न मिले, ऐसी नायब और प्राचीन किताबों का मिला खजाना!

साफ-सफाई, रंग रोगन और उचित व्यवस्था के उद्देश्य से कमरों का सालों बाद ताला खुला तो इसमें पेटियों और अलमारियों में बड़ी संख्या में किताबें दिखी। इन किताबों में दीमक और कीड़े लगे हुए हैं। कचरे के ढेर की तरह ठसाठस सालों से बंद लगभग 20 हजार से ज्यादा पुस्तकें मिली। जिनकी कीमत लाखों में आंकी जा सकती है। इनमें कई पत्रिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, शोध पुस्तकें को साथ विभिन्न मासिक पत्रिकाएं और साहित्य की दुर्लभकृक्तियां सम्मिलित हैं। 1958 की ए आईआर की बहुमूल्य प्रतियां भी प्राप्त हुई है जो बेशकीमती हैं। इनके कोई भी रिकॉर्ड या दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।