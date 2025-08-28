MP में बाघों के शिकार का मामला, ‘इंटरपोल’ की होगी एंट्री, टाइगर स्ट्राइक फोर्स को सौंपा गया केस

निगम के मुताबिक दिल्ली से ही इस संबंध में सूचना इंटरपोल सहित अन्य एजेंसियों तक जाएगी। इसके बाद यह पता करने की कोशिश की जाएगी कि टाइगर के कटे हुए पंजा देश के बाहर तो नहीं भेजा गया। इसपर नजर भी रखी जाएगी। एसटीआर में शिकारियों को पकडने के लिए जंगल और सीमा से लगे ग्रामों में 6 दिन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद भी शिकारियों की सुराग तो दूर टाइगर का शिकार (Tiger Poaching) किस जगह किया गया है। इसका पता भी नहीं चल सका है।