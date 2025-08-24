सावधान! यहां सड़क पर खुले आम घूम रहा है खूंखार बाघ, देखें Video

Tiger Roaming : टाइगर स्टेट की उपाधि रखने वाले मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आलम ये है कि, यहां आए दिन जंगली क्षेत्रों को छोड़ रिहायशी क्षेत्रों में बाघों का मूवमेंट दिखता रहता है। कई बार लोग बाघ के हमलों के शिकार तक हो जाते हैं। बाघ की सक्रीयता का ताजा मामला प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले इटारसी की तवानगर सड़क पर देखने को मिल रहा है।
बताया जा रहा है कि, शनिवार को लगभग पूरे दिन इस मार्ग पर बाघ का मूवमेंट देखने को मिला। मार्ग से निकलने वाले कई राहगीरों ने अलग अग समय पर बाघ को यहां घूमते देखा है। कई राहगीरों ने तो क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी को अपने मोबाइल कैमरों में कैद भी किया है। कई बार बाघ राहगीरों से इतना करीब हो गया कि, उनकी सांसें अटक गईं। मार्ग से गुजर रहे कुछ लोगों ने मार्ग पर बाघ की मौजूदगी से जुड़ा एक वीडियो 28 सेकेंड का वीडियो मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
वहीं, दूसरी बार बाघ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तवानगर की सड़क पर घूमता नजर आया। सड़क पर कुछ देर चलने के बाद वो तवानगर के घने जंगल मे झाड़ियों के बीच चला गया। वीडियो तिराहे से लेकर तवानगर पानी की टंकी के बीच सड़क का बताया जा रहा है। दूसरी बार तवानगर की सड़क पर बाघ दिखाई देने से राहगीरों में दहशत का माहौल है।