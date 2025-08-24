Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नर्मदापुरम

सावधान! यहां सड़क पर खुले आम घूम रहा है खूंखार बाघ, देखें Video

Tiger Roaming : इस बार एक बाघ की सक्रीयता इटारसी की तवानगर सड़क पर देखने को मिली है। राहगीरों ने माघ के सड़क पर घूमते हुए एक वीडियो बना लिया, जो अब खासा वायरल हो रहा है।

नर्मदापुरम

Faiz Mubarak

Aug 24, 2025

Tiger Roaming
टाइगर मूवमेंट (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Tiger Roaming : टाइगर स्टेट की उपाधि रखने वाले मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आलम ये है कि, यहां आए दिन जंगली क्षेत्रों को छोड़ रिहायशी क्षेत्रों में बाघों का मूवमेंट दिखता रहता है। कई बार लोग बाघ के हमलों के शिकार तक हो जाते हैं। बाघ की सक्रीयता का ताजा मामला प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले इटारसी की तवानगर सड़क पर देखने को मिल रहा है।

बताया जा रहा है कि, शनिवार को लगभग पूरे दिन इस मार्ग पर बाघ का मूवमेंट देखने को मिला। मार्ग से निकलने वाले कई राहगीरों ने अलग अग समय पर बाघ को यहां घूमते देखा है। कई राहगीरों ने तो क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी को अपने मोबाइल कैमरों में कैद भी किया है। कई बार बाघ राहगीरों से इतना करीब हो गया कि, उनकी सांसें अटक गईं। मार्ग से गुजर रहे कुछ लोगों ने मार्ग पर बाघ की मौजूदगी से जुड़ा एक वीडियो 28 सेकेंड का वीडियो मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें

ग्वालियर-मुरैना समेत 16 जिलों में आज धमाकेदार बारिश का अलर्ट, फुल होने वाला बारिश का कोटा
ग्वालियर
Heavy Rain Alert

सड़क पर इस तरह घूम रहा बाघ

वहीं, दूसरी बार बाघ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तवानगर की सड़क पर घूमता नजर आया। सड़क पर कुछ देर चलने के बाद वो तवानगर के घने जंगल मे झाड़ियों के बीच चला गया। वीडियो तिराहे से लेकर तवानगर पानी की टंकी के बीच सड़क का बताया जा रहा है। दूसरी बार तवानगर की सड़क पर बाघ दिखाई देने से राहगीरों में दहशत का माहौल है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 10:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / सावधान! यहां सड़क पर खुले आम घूम रहा है खूंखार बाघ, देखें Video

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.