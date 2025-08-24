सावधान! यहां सड़क पर खुले आम घूम रहा है खूंखार बाघ, देखें Video

बताया जा रहा है कि, शनिवार को लगभग पूरे दिन इस मार्ग पर बाघ का मूवमेंट देखने को मिला। मार्ग से निकलने वाले कई राहगीरों ने अलग अग समय पर बाघ को यहां घूमते देखा है। कई राहगीरों ने तो क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी को अपने मोबाइल कैमरों में कैद भी किया है। कई बार बाघ राहगीरों से इतना करीब हो गया कि, उनकी सांसें अटक गईं। मार्ग से गुजर रहे कुछ लोगों ने मार्ग पर बाघ की मौजूदगी से जुड़ा एक वीडियो 28 सेकेंड का वीडियो मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।