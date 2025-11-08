राहुल गांधी से मिलने की ऐसी जिद! जमीन पर बैठी और बिलखने लगी महिला

Rahul Gandhi- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्यप्रदेश में हैं। वे विमान से भोपाल आए और यहां से हेलीकाप्टर से पचमढ़ी पहुंचे। राहुल गांधी ने होटल हाईलैंड में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग ली। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में जिला अध्यक्षों से बातचीत की। राहुल गांधी ने मिशन 2028 के अंतर्गत प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए संगठन को मजबूत बनाने की बात कही। शिविर स्थल पर छिंदवाड़ा की एक महिला भी जा पहुंची। वह राहुल गांधी से मिलने की जिद करने लगी। सुरक्षाकर्मियों ने रोका तो गेट के बाहर जमीन पर बैठकर बिलखने लगी।