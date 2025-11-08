राहुल गांधी से मिलने की ऐसी जिद! जमीन पर बैठी और बिलखने लगी महिला

राहुल गांधी (ANI)
Rahul Gandhi- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्यप्रदेश में हैं। वे विमान से भोपाल आए और यहां से हेलीकाप्टर से पचमढ़ी पहुंचे। राहुल गांधी ने होटल हाईलैंड में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग ली। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में जिला अध्यक्षों से बातचीत की। राहुल गांधी ने मिशन 2028 के अंतर्गत प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए संगठन को मजबूत बनाने की बात कही। शिविर स्थल पर छिंदवाड़ा की एक महिला भी जा पहुंची। वह राहुल गांधी से मिलने की जिद करने लगी। सुरक्षाकर्मियों ने रोका तो गेट के बाहर जमीन पर बैठकर बिलखने लगी।
पचमढ़ी में चल रहे शिविर में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को आमजनों, महिलाओं किसानों आदि की समस्याएं प्रमुखता से उठाने को कहा। इससे पहले वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग में वे प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित वरिष्ठ नेताओं कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, गोविंद सिंह, कांतिलाल भूरिया, अशोक सिंह से रूबरू हुए।
राहुल गांधी आज रात रविशंकर भवन में रुकेंगे। वे रविवार सुबह हेलिकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना होंगे जहां से दिल्ली प्रस्थान करेंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए छिंदवाड़ा जिले के सौंसर से एक महिला पचमढ़ी आ पहुंची। वह प्रशिक्षण शिविर के अंदर जाने की जिद करने लगी। सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया तो गेट के सामने जमीन पर बैठ गई और बिलखने लगी। सुरक्षाकर्मियों और यहां मौजूद कांग्रेस नेताओं ने महिला से उसकी समस्या पूछी लेकिन उन्होंने बताने से इंकार कर दिया। वे रोती रहीं और कहा कि राहुल गांधी को ही अपनी समस्या बताउंगी। महिला को बमुश्किल समझाइश देकर चुप कराया गया।
