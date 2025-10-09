Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

किसान यूनियन ने भावांतर योजना का विरोध कर निकाली रैली

मंडी में हुई बैठक में जिले के विभिन्न स्थानों से किसान पहुंचे। वहां किसानों की समस्याओं और मांगों के संबंध में विस्तार से पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी, किसानों के सुझाव लिए। इसके बाद दोपहर में वाहन रैली निकाली गई। जिसमें नारेबाजी करते हुए किसान-यूनियन के कर्ताधर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। लेकिन यहां प्रदर्शनकारियों की संख्या को देखते हुए सभी को परिसर में पहुंचने के पहले ही गेट पर रोकने का प्रयास किया गया। बड़ी संख्या में यहां पुलिस बल मौजूद रहा।

2 min read

नरसिंहपुर

image

Brajesh Kumar Tiwari

Oct 09, 2025

नरसिंहपुर. जिले में किसानों और खेती से जुड़ी समस्याओं का निराकरण बार-बार ज्ञापन-आवेदनों के बाद भी नहीं होने से किसानों में असंतोष बना है। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन टिकेत ने मंडी में बैठक कर विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसी बीच प्रदर्शन के दौरान भाषणबाजी कर रहे एक किसान की टिप्पणी से वहां सुरक्षा व्यवस्था में लगे कोतवाली थाना प्रभारी भडक़ गए। जब प्रभारी ने टिप्पणी को लेकर कड़े शब्दों में आपत्ति जताई तो किसान ने कहा कि उसका इरादा उन पर कोई आरोप लगाने का नहीं था। काफी देर तक इसी बात को लेकर बहस चलती रही, जिसे वहां मौजूद अन्य अधिकारियों और यूनियन के पदाधिकारियों ने शांत कराया तो वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।
मंडी में हुई बैठक में जिले के विभिन्न स्थानों से किसान पहुंचे। वहां किसानों की समस्याओं और मांगों के संबंध में विस्तार से पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी, किसानों के सुझाव लिए। इसके बाद दोपहर में वाहन रैली निकाली गई। जिसमें नारेबाजी करते हुए किसान-यूनियन के कर्ताधर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। लेकिन यहां प्रदर्शनकारियों की संख्या को देखते हुए सभी को परिसर में पहुंचने के पहले ही गेट पर रोकने का प्रयास किया गया। बड़ी संख्या में यहां पुलिस बल मौजूद रहा। संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम १३ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम मणिंद्र सिंह को दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन पदाधिकारियों, किसानों की मौजूदगी रही।

ज्ञापन में यह मांगे प्रमुख
द्द सोया-मक्का की एमएसपी पर खरीद हो
द्द भावांतर जैसी योजना भ्रामक, सरकार बचे
द्द अतिवृष्टि से हुई क्षति का सर्वे कराएं
द्द गन्ना किसानों को बकाया भुगतान कराएं
द्द कानून बनाकर गन्ना किसानों के हित सुरक्षित करें
द्द गन्ना सीजन में समिति बनाकर हो शुगर सैंपलिंग
द्द खाद की पर्याप्त उपलब्धता कराएं
द्द विद्युत व्यवस्था में सुधार करें
द्द ५ रुपए में कनेक्शन की योजना सुचारू चले
964 किसानों ने कराया भावांतर में पंजीयन
जिले में भावांतर योजना के तहत पिछले दो दिनों में १९६४ किसानों ने पंजीयन कराया है। उप संचालक कृषि मोरिस नाथ ने बताया कि भावांतर योजनांतर्गत जिले में निर्धारित पंजीयन केन्द्रों, ग्राहक सुविधा केन्द्र, एमपी किसान एप, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अब तक कुल एक हजार 964 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत सोयाबीन उत्पादक किसानों का पंजीयन 17 अक्टूबर तक किया जा रहा है। जिले की 24 सहकारी संस्थाएं और विपणन संस्थाओं के माध्यम से किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। किसान अपने नजदीकी जाकर पंजीयन करा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 11:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / किसान यूनियन ने भावांतर योजना का विरोध कर निकाली रैली

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

समय निकलने के बाद भी अधूरे पड़े निर्माण कार्य, नागरिकों की बढ़ी परेशानी

नरसिंहपुर

एमपी के इस गांव में अचानक फैली अजीब बीमारी, 50 लोग बुरी हालत में पहुंचे अस्पताल

MP News
नरसिंहपुर

फसल में नुकसान होने की आशंकाबारिश से खेतों में भरा पानी, कटाई करना भी हो रहा मुश्किलफसल में नुकसान होने की आशंका

नरसिंहपुर

एमपी में युवक ने खुद ही काटा था अपना प्राइवेट पार्ट, ये वजह आई सामने

NARSINGHPUR
नरसिंहपुर

एमपी में भाजपा नेता 20 हजार रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ाया, पुलिस ने की कार्रवाई

narsinghpur news
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.