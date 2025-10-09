किसान यूनियन ने भावांतर योजना का विरोध कर निकाली रैली

नरसिंहपुर. जिले में किसानों और खेती से जुड़ी समस्याओं का निराकरण बार-बार ज्ञापन-आवेदनों के बाद भी नहीं होने से किसानों में असंतोष बना है। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन टिकेत ने मंडी में बैठक कर विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसी बीच प्रदर्शन के दौरान भाषणबाजी कर रहे एक किसान की टिप्पणी से वहां सुरक्षा व्यवस्था में लगे कोतवाली थाना प्रभारी भडक़ गए। जब प्रभारी ने टिप्पणी को लेकर कड़े शब्दों में आपत्ति जताई तो किसान ने कहा कि उसका इरादा उन पर कोई आरोप लगाने का नहीं था। काफी देर तक इसी बात को लेकर बहस चलती रही, जिसे वहां मौजूद अन्य अधिकारियों और यूनियन के पदाधिकारियों ने शांत कराया तो वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।

मंडी में हुई बैठक में जिले के विभिन्न स्थानों से किसान पहुंचे। वहां किसानों की समस्याओं और मांगों के संबंध में विस्तार से पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी, किसानों के सुझाव लिए। इसके बाद दोपहर में वाहन रैली निकाली गई। जिसमें नारेबाजी करते हुए किसान-यूनियन के कर्ताधर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। लेकिन यहां प्रदर्शनकारियों की संख्या को देखते हुए सभी को परिसर में पहुंचने के पहले ही गेट पर रोकने का प्रयास किया गया। बड़ी संख्या में यहां पुलिस बल मौजूद रहा। संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम १३ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम मणिंद्र सिंह को दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन पदाधिकारियों, किसानों की मौजूदगी रही।