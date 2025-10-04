एमपी में भाजपा नेता 20 हजार रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ाया, पुलिस ने की कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी के साथ अब भाजपा नेता भी झूठे मामले सुलझाने के लिए पैसों की डिमांड करने लगे हैं। ऐसा ही मामला नरसिंहपुर से सामने आया है। जहां भाजपा नेता दुष्कर्म के झूठे मामले से बचाने की एवज में 20 हजार रुपए मांग रहा था। स्टेशनगंज पुलिस ने फर्जी दुष्कर्म के मामले में फंसाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। रुपए लेने वाला भाजपा का नेता बताया जा रहा है। जो कि पार्टी के टिकट पर शहर के मुशरान वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गया था।
दरअसल, शिकायतकर्ता राजेश जैन निवासी धनारे कॉलोनी गली नंबर 3 ने बताया कि उसे छुट्टू उर्फ बृजेंद्र महाराज ने फोन कर अपने ट्रेवल्स ऑफिस बुलाया था। जिसके बाद वह पत्नी के साथ गुरुवार की दोपहर ट्रेवल्स के आफिस पहुंचे तो छुट्टू महाराज ने धमकाते हुए कहा कि महिला थाने में तुम्हारे खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज है। यदि बचना है तो पैसों का इंतजाम करो। इसी दौरान एक महिला पूना बाई पति महेंद्र चौधरी भी वहां आई जिसने खुद को शिकायतकर्ता बताया। साथ ही संदीप राजपूत भी मौके पर पहुंचा और दोनों ने मिलकर राजेश जैन से कहा कि केस से बचना है तो दो लाख रुपए देने होंगे, अन्यथा जेल जाना पड़ेगा। इस मामले की जानकारी राजेश और उसकी पत्नी ने पुलिस और अधिवक्ता संघ को दी।
आरोपी को पकड़ने के लिए एसपी ने एसडीओपी के निर्देशन में एक टीम बनाई। रात को जब पीड़ित राजेश नया बस स्टैंड पहुंचे तो उन्होंने छुट्टू महाराज को पांच-पांच सौ के नोट के रूप में 20 हजार रुपए दिए। इसके बाद आरोपी ने किसी को फोन पर इसकी जानकारी दी। कहा कि बाकी रुपए कल देगा। इसी दौरान जब आरोपी ने रुपए गिनने शुरू किए तो आगे-पीछे से आए पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। पुलिस को देखते हुए आरोपी का कहना था कि वह तो नोट गिनने में मदद कर रहा था। हालांकि, पुलिस ने एक न सुनी और उसे थाने लाया गया, पूरे घटनाक्रम का पुलिस ने वीडियो भी बनाया है।
इधर, भाजपा नेता को गिरफ्तार करने के कुछ ही घंटों बाद थाने से छोड़ दिया गया। पीड़ित को आरोपी घर जाकर शिकायत वापस लेने की धमकी दे रहा है। जिसको लेकर पीड़ित ने एसपी को शिकायती आवेदन दिया है।
मध्यप्रदेश कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर लिखा कि मध्यप्रदेश में भाजपाई जो ना करें, वही कम है। हर गोरखधंधे में कहीं ना कहीं कोई भाजपाई सामने आ जाता है। नरसिंहपुर में भाजपा नेता छुट्टू महाराज को पुलिस ने रेप केस में फंसाने के नाम पर वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है। हर तरह के अपराध में भाजपाइयों की संलिप्तता यह बताती है कि सत्ता के संरक्षण में नेताओं ने वसूली को हथियार बना लिया है।
