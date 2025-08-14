मुंबई-हावड़ा मेल ट्रेन यात्री हुआ बेहोश, अचानक तबियत बिगड़ी

MP News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर मुंबई-हावड़ा मेल ट्रेन में अचानक एक यात्री की तबियत बिगड़ गई। जिसके बाद स्टेशन पर डॉक्टर ने मरीज की जांच की। प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया।



दरअसल, गुरुवार को एलटीटी से हावड़ा जा रहे नजर खान बोगी क्रमांक एस-1 की सीट नंबर 9 बेहोशी की हालत में मिले। डॉक्टर ने जांच में पाया कि मरीज के मुंह से सफेद झाग निकल रहा है। हाथ-पैर अकड़े हुए थे और बीपी भी काफी कम था। डॉक्टर ने डिहाइड्रेशन का हवाला देते हुए मरीज को प्राथमिक उपचार किया और इलाज लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जिसके बाद मरीज का उपचार जारी है।



