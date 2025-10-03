Patrika LogoSwitch to English

नरसिंहपुर

सड़क किनारे घर में जा घुसी तेज रफ्तार बस, चार वर्षीय मासूम की मौत, एक घायल

MP News: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में तेज रफ्तार बस सड़क किनारे बने घर में जा घुसी। जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई और एक बच्ची का इलाज अस्पताल में जारी है।

less than 1 minute read

नरसिंहपुर

image

Himanshu Singh

Oct 03, 2025

narsinghpur news

MP News: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक तेज रफ्तार बस ने अपनी चपेट में दो बच्चियों को ले लिया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे बने एक घर में बस अनियंत्रित होकर घुस गई। उस दौरान बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी।

मौके पर ही दोनों बच्चियों को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। यहां पर 4 वर्षीय भाग्यश्री मेहरा की मौत हो गई और 3 वर्षीय मानबी मेहरा का इलाज जारी है। मृतक बच्ची के पिता और घायल बच्ची के पिता सगे भाई हैं। हादसे में मकान के एक हिस्से को बुरी तरह नुकसान हुआ है।

अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी बस

गोटेगांव थाना क्षेत्र के पचामा गांव में शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे तेज रफ्तार बस चला रहे ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। जिसके कारण बास सड़क से नीचे उतरकर घर में जा घुसी। नाराज ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया। जिसके बाद एसडीएम संघमित्रा गौतम मौके पर पहुंची और समझाइश दी।

Published on:

03 Oct 2025 06:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / सड़क किनारे घर में जा घुसी तेज रफ्तार बस, चार वर्षीय मासूम की मौत, एक घायल

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

