सड़क किनारे घर में जा घुसी तेज रफ्तार बस, चार वर्षीय मासूम की मौत, एक घायल

MP News: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक तेज रफ्तार बस ने अपनी चपेट में दो बच्चियों को ले लिया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे बने एक घर में बस अनियंत्रित होकर घुस गई। उस दौरान बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी।



मौके पर ही दोनों बच्चियों को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। यहां पर 4 वर्षीय भाग्यश्री मेहरा की मौत हो गई और 3 वर्षीय मानबी मेहरा का इलाज जारी है। मृतक बच्ची के पिता और घायल बच्ची के पिता सगे भाई हैं। हादसे में मकान के एक हिस्से को बुरी तरह नुकसान हुआ है।